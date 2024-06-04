Tam Boyutta Gör Gemini uzantıları, kullanıcıların YouTube, Gmail, Haritalar ve YouTube Müzik gibi çeşitli uygulamaların özelliklerine erişmesine ve bunları kontrol etmesine olanak tanıyor. Ancak bu uzantılar şu ana kadar Google uygulamalarıyla sınırlıydı ve Spotify gibi Google dışı uygulamaların kullanıcılarını kısıtlıyordu.

Spotify çok yakında Gemini'yle buluşuyor

Ancak Spotify'a Gemini uzantısının eklenmesiyle bu durum değişmek üzere. Bu bilgi ilk olarak Google uygulamasının v15.22.29.29.arm64 sürümünde tespit edildi. İki satır kod Google'ın Gemini için bir Spotify uzantısı üzerinde çalıştığını açıkça ortaya koyuyor.

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Çıkarılan bu kodda “assistant_robin_action_spotify_tap_snackbar” dizisinin Spotify'da müzik çalmaya başlayacağını görebiliyoruz . Robin burada Gemini'den bahsediyor ve Spotify'ın açıkça belirtilmesi, Google'ın aslında Gemini'ye bir Spotify uzantısı getirdiği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor.

Peki bu uzantı ne işe yarayacak? Bunu anlamak için YouTube Music uzantısına bakalım. YouTube Müzik uzantısı açıkken Gemini'den sizin için bir şarkı bulmasını, benzer şarkıları aramasını, belirli bir türdeki müziği bulmasını veya yalnızca beğendiğiniz müziği çalmasını isteyebilirsiniz.

Spotify uzantısının da benzer şekilde çalışması bekleniyor ancak üçüncü taraf bir uygulama olduğundan tüm özellikler kullanılamayabilir. Uzantı henüz yayında değil ancak yaklaşan bir beta güncellemesinde veya derlemesinde mevcut olması bekleniyor.

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Spotify çok yakında kendi Gemini uzantısını alabilir