Spotify çok yakında kendi Gemini uzantısını alabilir

Spotify çok yakında Gemini'yle buluşuyor
Ancak Spotify'a Gemini uzantısının eklenmesiyle bu durum değişmek üzere. Bu bilgi ilk olarak Google uygulamasının v15.22.29.29.arm64 sürümünde tespit edildi. İki satır kod Google'ın Gemini için bir Spotify uzantısı üzerinde çalıştığını açıkça ortaya koyuyor.
Çıkarılan bu kodda “assistant_robin_action_spotify_tap_snackbar” dizisinin Spotify'da müzik çalmaya başlayacağını görebiliyoruz . Robin burada Gemini'den bahsediyor ve Spotify'ın açıkça belirtilmesi, Google'ın aslında Gemini'ye bir Spotify uzantısı getirdiği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor.
Peki bu uzantı ne işe yarayacak? Bunu anlamak için YouTube Music uzantısına bakalım. YouTube Müzik uzantısı açıkken Gemini'den sizin için bir şarkı bulmasını, benzer şarkıları aramasını, belirli bir türdeki müziği bulmasını veya yalnızca beğendiğiniz müziği çalmasını isteyebilirsiniz.
Spotify uzantısının da benzer şekilde çalışması bekleniyor ancak üçüncü taraf bir uygulama olduğundan tüm özellikler kullanılamayabilir. Uzantı henüz yayında değil ancak yaklaşan bir beta güncellemesinde veya derlemesinde mevcut olması bekleniyor.Kaynakça https://www.androidpolice.com/google-gemini-could-soon-get-spotify-extension/ https://www.smartprix.com/bytes/spotify-to-get-a-gemini-extension-soon/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.