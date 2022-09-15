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    Marvel oyunları yüzünden Square Enix zorda

    Japon oyun sektörünün önemli isimlerinden Square Enix yeni dönemde projelere daha fazla kaynak ayırabilmek adına stratejik ortaklık dahil farklı çözümler arıyor. 
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    Square Enix
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    Bir dönem geliştirdiği oyunlarla adından söz ettiren Square Enix bu sıralarda zor günlerden geçiyor. Oyunların beklenen ilgiye ve gelirlere ulaşamaması firmaya büyük kayıplar yaşattı. Kötü gidişata çare aranıyor.

    Square Enix bocalıyor

    Yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede firmanın yöneticileri mali tablolar ile ilgil soruları yanıtladı. Bu yıl Avengers ve Guardians of Galaxy oyunları nedeniyle Japon firma 200 milyon dolara yakın gelir kaybetti. Firma zararı karşılayabilmek için Crystal Dynamics ve Eidos Montreal gibi tüm Batılı stüdyolarını toplamda 300 milyon dolara satmak zorunda kaldı.

    Yıl genelinde oyun geliştirmelerine 790 milyon dolarlık bütçe ayıran firma haliyle bütçe dengesine azami dikkat etmek zorunda. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde bir stratejik ortaklık veya oyunların yükünü devretmek için stüdyolardan hisse satın alma şeklinde iki opsiyonu masaya yatırdı.

    Square Enix yılın ilk çeyreğinde yüzde 37 gelir kaybına uğramasına rağmen kârlılığını korumaya çalışıyor. Önümüzdeki yeni Final Fantasy oyunları, sanal gerçeklik, NFT ve blok zinciri oyunları gibi pek çok önemli projeye yatırım yapılacak.

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