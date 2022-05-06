Square Enix, blockchain oyunları için harekete geçti

Tam Boyutta Gör

GameFi sektörünün hızla büyümeye başlaması ile beraber oyun şirketleri de bu alandaki çalışmalarını genişletiyor. Son olarak video oyun şirketi Square Enix, blockchain tabanlı oyunları finanse etmek için bazı oyun stüdyolarını ve fikri mülkiyetini (IP) satmak için bir anlaşma imzaladı. Blockchain, yapay zeka ve bulut hizmetleri yatırımlarını finanse etmek için 300 milyon dolar karşılığında İsveçli oyun şirketi Embracer ile anlaşma imzaladı.

Bu ay GeForce Now'a 27 yeni oyun eklenecek 14 sa. önce eklendi

Square Enix’in Başkanı Yosuke Matsuda konu ile ilgili olarak söz konusu anlaşmanın, şirketin küresel iş ortamını değiştirmesine yardımcı olacağını söyledi. Aynı zamanda şirketin dijital eğlence alanındaki ana faaliyet alanını sağlamlaştıracağını da belirtti.

Son olarak belirtmek gerekirse yapılan bu anlaşma, Square Enix’in blockchain, yapay zeka ve bulut alanlarındaki yatırımının başlatılması açısından oldukça önemli bir konuma sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Square Enix'ten blockchain adımı