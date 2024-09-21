Squid Game'in 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Güney Kore yapımı Squid Game, 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla tüm beklentilerin üzerine çıktı ve adeta global bir fenomene dönüşerek Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu. Bu yüzden Squid Game'in 2. sezonu da izleyicilerin en heyecanla beklediği yapımların başında geliyordu. Üç yıldan uzun süredir devam eden bu bekleyiş, nihayet aralık ayında sona erecek. Squid Game 2. sezon, 26 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.

Bu hafta Netflix Geeked Week etkinliği kapsamında yeni yapımlarını tanıtan Netflix, Squid Game'in 2. sezonundan da yeni bir fragman yayınladı.

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Squid Game 2. Sezon, 26 Aralık'ta Yayınlanacak

Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak yeni fragmana bakılırsa, bu sırada kendisini yine bu ölümcül oyunların içinde bulacak.

Yeni sezonda Lee Jung-jae'nin yanı sıra Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

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