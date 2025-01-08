Squid Game'in 2. sezonu, ilk sezonu tahtından indirebilir

Tam Boyutta Gör Squid Game'in 2021 yılında ekrana gelen ilk sezonu adeta global bir fenomene dönüştü ve Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu. Bu yüzden 2. sezondan da beklentiler oldukça yüksekti. Böylesi yüksek beklentileri karşılamak kolay olmasa da Squid Game'in 2. sezonu bunu başardı; En azından izlenme rakamlarıyla. Dizinin 26 Aralık'ta izleyici ile buluşan 2. sezonu, şu ana kadar sergilediği performansla ilk sezonun bile önünde seyrediyor.

Yayınlandıktan sonraki ilk üç günde 68 milyon izlenmeye ulaşan 2. sezon, sonraki bir haftada buna 58.2 milyon izlenme daha ekledi. Böylece daha 11. gününde 126.1 milyon izlenmeye ulaştı ki bu da Squid Game'in 2. sezonunu Netflix'in İngilizce olmayan dizileri arasında daha şimdiden 2 numaraya çıkardı. İlk sırada hâlâ Squid Game'in ilk sezonu yer alıyor ama bu hızla giderse 2. sezon onu da geçecek.

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Squid Game 2. Sezon, Daha Şimdiden Netflix'in En Çok İzlenen 4. Dizisi Oldu

Netflix en çok izlenen dizilerini sıralarken sezon sezon sıralıyor. Netflix'te bugüne kadar en çok izlenen diziler sıralamasında şu anda ilk üçte Squid Game 1. sezon, Wednesday 1. sezon ve Stranger Things 4. sezon yer alıyor. Squid Game'in 2. sezonu ise daha şimdiden 4. sıraya yerleşmiş durumda.

Squid Game'in 2. sezonunun bu listede zirveye tırmanması için önümüzdeki 79 gün içinde 139 milyon izlenme daha alması gerekiyor ki şu anki performansı bunu pekâlâ başarabileceğini gösteriyor.

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