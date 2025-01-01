Squid Game'in 2. sezonu Netflix için yeni bir rekora imza attı

Squid Game 2. Sezon, Netflix'in Bir Haftada En Çok İzlenme Rekorunu Kırdı
Squid Game'in 26 Aralık'ta yayınlanan 2. sezonu, yayınlandıktan sonraki ilk üç günde 68 milyon izlenmeye ulaştı. Bu hafta 92 ülkede Netflix'te bir numarayı alan dizi, sadece bununla kalmadı ve bir haftada en çok izleyici çeken yapım olarak Wednesday'in rekorunu da kırdı. Çıktığı dönemde epey popüler olan Wednesday dizisi bir haftada 50.1 milyon izlenme almıştı. Squid Game'in 2. sezonu ise bunun bile çok üzerinde bir açılış yaparak rekoru rahatlıkla ele geçirdi.
Squid Game'in 2. sezonu, sadece üç günde Netflix'in İngilizce olmayan dizileri arasında tüm zamanların en çok izlenen 10 yapımı arasına girmeyi başardı. Muhtemelen ilk ayının sonunda bu listede zirveyi almş olacak. Diğer yandan Netflix'in tüm dizileri arasında da ilk üçe girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta burada da zirveyi alırsa şaşırmayız. Çünkü 2. sezon genel olarak kötü yorumlar almış olsa da bu yorumlar izlenme rakamlarına pek yansımamış gibi görünüyor..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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