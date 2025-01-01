Squid Game'in 2. sezonu Netflix için yeni bir rekora imza attı

Tam Boyutta Gör 2021 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla adeta global bir fenomene dönüşen Squid Game, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi olarak en iyimser beklentilerin bile çok üzerine çıkan bir başarıya imza attı. Bu yüzden dizinin 2. sezonundan beklentiler oldukça yüksekti. Ancak iki sezon arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olması 2. sezonun performansına dair ufak da olsa soru işaretleri yaratmıştı. Gelen ilk rakamlar, bu soru işaretlerinin yersiz olduğunu gösterdi. Çünkü Squid Game 2. sezon, rekor sayılarla açılış yaptı.

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Squid Game 2. Sezon, Netflix'in Bir Haftada En Çok İzlenme Rekorunu Kırdı

Squid Game'in 26 Aralık'ta yayınlanan 2. sezonu, yayınlandıktan sonraki ilk üç günde 68 milyon izlenmeye ulaştı. Bu hafta 92 ülkede Netflix'te bir numarayı alan dizi, sadece bununla kalmadı ve bir haftada en çok izleyici çeken yapım olarak Wednesday'in rekorunu da kırdı. Çıktığı dönemde epey popüler olan Wednesday dizisi bir haftada 50.1 milyon izlenme almıştı. Squid Game'in 2. sezonu ise bunun bile çok üzerinde bir açılış yaparak rekoru rahatlıkla ele geçirdi.

Squid Game'in 2. sezonu, sadece üç günde Netflix'in İngilizce olmayan dizileri arasında tüm zamanların en çok izlenen 10 yapımı arasına girmeyi başardı. Muhtemelen ilk ayının sonunda bu listede zirveyi almş olacak. Diğer yandan Netflix'in tüm dizileri arasında da ilk üçe girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta burada da zirveyi alırsa şaşırmayız. Çünkü 2. sezon genel olarak kötü yorumlar almış olsa da bu yorumlar izlenme rakamlarına pek yansımamış gibi görünüyor..

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