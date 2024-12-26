Squid Game'in 2. sezonu izleyici ile buluştu

Squid Game'in 2. sezonu toplamda yedi bölümden oluşuyor. Zaman zaman sezonları iki parçada yayınlayabilen Netflix, Squid Game'de ise yedi bölümü birden yayınladı.
Squid Game 2. Sezon Yayınlandı
Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa 2. sezonda hem ilk sezondan hatırladığımız klasik oyunlar, hem de yeni bulmacalar bizi bekliyor. Hikâyenin merkezinde ise yine Gi-hun yer alıyor.
İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak bunu başarabilmesi için, ilk seferinde zar zor kurtulduğu o labirente geri dönmesi gerekecek.
Yeni sezonda Lee Jung-jae'nin yanı sıra Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da ilk sezondaki rolleriyle geri dönüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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