Squid Game'in 2. sezonu izleyici ile buluştu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in bugüne kadar çıkan en popüler dizisi olan Squid Game, üç yıllık bekleyişin ardından nihayet yeni sezonuyla ekranlara döndü. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu bugün Netflix'te yayınlandı. Netflix yeni sezonun çıkışını duyurmak için son bir fragman daha paylaştı.

Squid Game'in 2. sezonu toplamda yedi bölümden oluşuyor. Zaman zaman sezonları iki parçada yayınlayabilen Netflix, Squid Game'de ise yedi bölümü birden yayınladı.

The Night Agent 2. sezon fragmanı yayınlandı 21 sa. önce eklendi

Squid Game 2. Sezon Yayınlandı

Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa 2. sezonda hem ilk sezondan hatırladığımız klasik oyunlar, hem de yeni bulmacalar bizi bekliyor. Hikâyenin merkezinde ise yine Gi-hun yer alıyor.

İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak bunu başarabilmesi için, ilk seferinde zar zor kurtulduğu o labirente geri dönmesi gerekecek.

Yeni sezonda Lee Jung-jae'nin yanı sıra Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da ilk sezondaki rolleriyle geri dönüyor.

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