Squid Game'den yeni fragman geldi; Yeni karakterler ilk kez görüldü

Önceki fragmanların aksine bu kez sadece ana karakterimiz Gi-hun'u değil, 2. sezonda hikâyeye dâhil olacak yeni karakterleri de görme şansı yakalıyoruz. Ayrıca fragman, hem ilk sezondan hatırladığımız klasik oyunların, hem de yeni bulmacaların 2. sezonda bizleri beklediğini gösteriyor.
Squid Game 2. Sezon, 26 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak
Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak bunu başarabilmesi için, ilk seferinde zar zor kurtulduğu o labirente geri dönmesi gerekecek.
Yeni sezonda Lee Jung-jae'nin yanı sıra Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da ilk sezondaki rolleriyle geri dönüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: