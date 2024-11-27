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    Anlık Bildirim

    Squid Game'den yeni fragman geldi; Yeni karakterler ilk kez görüldü

    Squid Game'in önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak olan 2. sezonundan son bir fragman daha yayınlandı. Bu kez, 2. sezonda hikâyeye dâhil olacak yeni karakterler de yüzünü gösterdi.
    Squid Game 2. sezondan yeni fragman yayınlandı
    Son yılların en popüler dizilerinden olan Squid Game, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor. Dizinin 2021 yılında yayınlanan ilk sezonundan beri beklediğimiz 2. sezonu, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. 26 Aralık'ta yayınlanacak 2. sezon için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, dün diziden ilk uzun soluklu fragmanı paylaştı.

    Önceki fragmanların aksine bu kez sadece ana karakterimiz Gi-hun'u değil, 2. sezonda hikâyeye dâhil olacak yeni karakterleri de görme şansı yakalıyoruz. Ayrıca fragman, hem ilk sezondan hatırladığımız klasik oyunların, hem de yeni bulmacaların 2. sezonda bizleri beklediğini gösteriyor.

    Squid Game 2. Sezon, 26 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

    Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak bunu başarabilmesi için, ilk seferinde zar zor kurtulduğu o labirente geri dönmesi gerekecek.

    Yeni sezonda Lee Jung-jae'nin yanı sıra Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da ilk sezondaki rolleriyle geri dönüyor.

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