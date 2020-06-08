SSD pazarına yeni oyuncu geliyor: YMTC

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Son dönemde bellek pazarının sürekli gündeme gelmeyi başaran bir firması var ki o da YMTC. Devlet destekli Yangtze Memory Technologies Corp yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeye başladı.

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YMTC SSD serisi yolda

Çin’in Batılı ülkelere bağımlılığı azaltma stratejisindeki önemli noktalardan birisi olan Yangtze Memory Technologies Corp yıllardır bellek teknolojilerine yatırım yapıyor. Son olarak 128 katmanlı TLC NAND modüllerini Lexar’a tedarik etmesiyle gündeme gelen firma şimdi de SSD pazarına giriyor.

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Gelen bilgilere göre firma ilk etapta 64 katmanlı NAND bellek modüllerinden oluşan SSD serisini sonbahar aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Sonrasında 128 katmanlı bellek modüllerine geçiş yapılacak. Kontrolcülerin Phison tarafından sağlanacağı belirtiliyor.

YMTC daha uygun fiyat etiketlerine yer verdiği için muhtemelen popüler olacaktır. Devlet destekli bu tür firmalar da zaten başta Çin kurumları olmak üzere yerli firmalar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Bu bakımdan pazarda iyi bir pay alacağını söyleyebiliriz.

https://www.techpowerup.com/268227/ymtc-to-launch-its-own-ssd-brand-soon

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