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    SSD pazarına yeni oyuncu geliyor: YMTC

    Devlet desteği ile Çin’in önemli bellek üreticilerinden birisi haline gelen Yangtze Memory Technologies Corp yakın zamanda SSD pazarına girmeye hazırlanıyor.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SSD pazarına yeni oyuncu geliyor: YMTC
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    Son dönemde bellek pazarının sürekli gündeme gelmeyi başaran bir firması var ki o da YMTC. Devlet destekli Yangtze Memory Technologies Corp yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeye başladı.

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    YMTC SSD serisi yolda

    Çin’in Batılı ülkelere bağımlılığı azaltma stratejisindeki önemli noktalardan birisi olan Yangtze Memory Technologies Corp yıllardır bellek teknolojilerine yatırım yapıyor. Son olarak 128 katmanlı TLC NAND modüllerini Lexar’a tedarik etmesiyle gündeme gelen firma şimdi de SSD pazarına giriyor.

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    Gelen bilgilere göre firma ilk etapta 64 katmanlı NAND bellek modüllerinden oluşan SSD serisini sonbahar aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Sonrasında 128 katmanlı bellek modüllerine geçiş yapılacak. Kontrolcülerin Phison tarafından sağlanacağı belirtiliyor.

    YMTC daha uygun fiyat etiketlerine yer verdiği için muhtemelen popüler olacaktır. Devlet destekli bu tür firmalar da zaten başta Çin kurumları olmak üzere yerli firmalar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Bu bakımdan pazarda iyi bir pay alacağını söyleyebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/268227/ymtc-to-launch-its-own-ssd-brand-soon Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 sa.
    ABD yasakları işte bunları doğuruyor
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Gelecegi varsa göreceğide var samsung karşılıyor olacak zaten hem kullanıcılar için piyasada alternatiflerin olmasıda gayet güzel
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    estf (hakan artan) 3 sa.
    ucuza girip aynı anda argeyi ve kontolculeri geliştirirse direk piyasayı domine eder, samsungu tahtından eder, ucuz şeyi çok satıp kazanalım kafası yaparsa bi halt yapamaz
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    SuperVisör (mahir cam) 3 sa.
    rekabet iyidir şimdi samsung düşünsün korona 2 dalga gelmezse samsung un işi zor indirime gitmesi gerekecek
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    sething (sething ) 4 sa.
    İyidir iyi.duzgun servis agiyla 1xxusd den asagi pto modelleri satmayan uretiic belki kararlarini gozden gecirir..
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