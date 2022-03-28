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    Performans odaklı yeni SSD’ler soğutma gerektirecek

    PCIe 5.0 ve PCIe 6.0 gibi ileri SSD teknolojileri ile birlikte sıcaklıklar artmaya başlayacak. Performans odaklı sistemlerde soğutma çözümleri de kaçınılmaz hale gelecek. 
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    SSD
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    İlk çalışmaları 80’li yılların sonuna kadar giden SSD teknolojileri bugün yüksek hız isteyen herkesin ilk tercihi haline geldi. Bugüne kadar soğutma konusunda problem çıkarmayan SSD sürücüler yavaş yavaş kullanıcıları zorlamaya başlayacak.

    Soğutma destekli SSD

    Bugün üreticiler katmanları arttırarak istif şeklinde NAND bellekler ile SSD sürücülerin kapasitesini arttırmaya çalışıyor. PCIe 5.0 ve PCIe 6.0 gibi yeni teknolojiler ile de çok daha yüksek hızlara ulaşabileceğiz.

    Bununla birlikte SSD teknolojisinin geleceği konusunda tedirginlikler mevcut. Phison teknik şefi Sebastian Jean yeni standartlar ile birlikte aktif soğutma sistemlerinin konuşmak zorunda kalabileceklerini belirtiyor. Zira ısı yükseldikçe veri depolama verimliliği de düşüyor. PCIe 5.0 ile birlikte ısı dağıtıcılar da standart hale gelebilir.

    Elbette son kullanıcıya yönelik SSD ürünlerinde muhtemelen soğutma konusunda bir sıkıntı yaşanmayacak ancak iş istasyonları ve özellikle sunucu tarafında soğutucu gerekebilir. Zaten hali hazırda soğutma sistemli SSD ürünleri görmek mümkün. Diğer taraftan oyuncu veya profesyonel tarafta da yavaş yavaş artan sıcaklıklar görebiliriz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 11 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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