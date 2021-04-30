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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SSD üreticileri madencileri garanti konusunda uyarmaya başladı

    Son günlerde popülerleşmeye başlayan yeni madencilik türü depolama birimlerini tehdit ediyor. Üreticiler yeni kripto para birimini kazacaklaragaranti süreciyle ilgili uyarıda bulunmaya başladı.
    30 Nisan 2021, 20:00 (3 sa.)
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    SSD üreticileri madencileri garanti konusunda uyarmaya başladı
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    Donanımseverleri tedirgin eden son kripto para birimi depolama birimlerini tehdit ediyor. Üreticilerden garanti süreciyle ilgili açıklamalar gelmeye başladı.

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    Yoğun kullanım sürücüleri çabuk yıpratıyor

    Galax son yayınladığı duyuruyla madencileri Chia Coin kazımına yönelik uyardı. Sürücülere yapılan yoğun yazma işlemlerinin günlük kullanımdan çok daha hacimli olması nedeniyle SSD’lerin zarar göreceğini açıklayan firma bu tür kullanımın ürünü garanti dışı bırakacağı yönünde uyardı.

    Hesaplama yerine depolama birimlerinde veri depolamaya dayanan Chia Coin kazımı esnasında yoğun I/O işlemi gerçekleşiyor. Bununla birlikte henüz bu madenciliğe özel sürücüler piyasaya sürülmüş değil.

    Ayrıca Bkz. "Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı"

    İlk haberlere göre üreticiler Çin’de popülerlik kazanmaya başlayan yeni Chia çiftlikleri için özel sürücülerini yakında satışa sunacak. Buna karşın yeni çözümlerin basitçe son kullanıcı odaklı sürücülerin madenci etiketiyle etiketlenmiş hali olabileceği üzerinde duruluyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/ssd-makers-start-waring-that-mining-products-like-chia-coin-will-void-warranty.html
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kimseye bir faydasi olmadigi gibi bir cok seye de zarari var. Tum dunya nasil kapilip gitti boyle bir seye ilginc..
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    C cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında disket okuyucusuyla bile madencilik yapacaklar
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    onurkse088 (Onur Köse) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    kazımda ssd kullanılmasına gerek yok. kullanılsa bile en düşük depolama kullanılır. kazımda ekran kartı önemlidir. anakart, işlemci, ram, depolama düşük tutulur.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) onurkse088
    Chia Coin Hard disk ile kazılıyor, aynı BURST gibi.
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kimseye bir faydasi olmadigi gibi bir cok seye de zarari var. Tum dunya nasil kapilip gitti boyle bir seye ilginc..
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    sezar61 (Sezar ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    yapan kişiye güzel getirisi var, herhangi birine faydası olması önemli değil , aylık ek getiri kim kime verir bu zamanda ek para
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    Finn Mertens 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ssd ne güzel ucuzdu şimdi o da pahalanır :) Allah'ım şu kripto paralar bir an önce elimine olsun da büyükleriyle devam edelim hayatlarımıza
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    AdilOlmayanYıldırım 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Garanti dışı bıraktıktan sonra gelecek karı düşünüp ne heyecanlanmışlardır ama
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    C cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında disket okuyucusuyla bile madencilik yapacaklar
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    ti7800 (Eddie Morra) 11 dk. ( Mesaj Silindi ) cand.
    C64 Tape ile madencilik yapıldı haberleri çıkar yakında. :)
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