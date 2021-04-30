SSD üreticileri madencileri garanti konusunda uyarmaya başladı

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Donanımseverleri tedirgin eden son kripto para birimi depolama birimlerini tehdit ediyor. Üreticilerden garanti süreciyle ilgili açıklamalar gelmeye başladı.

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Yoğun kullanım sürücüleri çabuk yıpratıyor

Galax son yayınladığı duyuruyla madencileri Chia Coin kazımına yönelik uyardı. Sürücülere yapılan yoğun yazma işlemlerinin günlük kullanımdan çok daha hacimli olması nedeniyle SSD’lerin zarar göreceğini açıklayan firma bu tür kullanımın ürünü garanti dışı bırakacağı yönünde uyardı.

Hesaplama yerine depolama birimlerinde veri depolamaya dayanan Chia Coin kazımı esnasında yoğun I/O işlemi gerçekleşiyor. Bununla birlikte henüz bu madenciliğe özel sürücüler piyasaya sürülmüş değil.

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İlk haberlere göre üreticiler Çin’de popülerlik kazanmaya başlayan yeni Chia çiftlikleri için özel sürücülerini yakında satışa sunacak. Buna karşın yeni çözümlerin basitçe son kullanıcı odaklı sürücülerin madenci etiketiyle etiketlenmiş hali olabileceği üzerinde duruluyor.

https://www.guru3d.com/news-story/ssd-makers-start-waring-that-mining-products-like-chia-coin-will-void-warranty.html

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