Stadia Games & Entertainment'ın geliştirme araçları açık kaynaklı hale geldi

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Google geçtiğimiz ay Stadia hizmeti için kurduğu oyun geliştirme stüdyolarını kapatma sürecini başlatmıştı. Stadia Games & Entertainment ekibi, geliştirme sürecine yardımcı olmak için oluşturulan bazı araçları açık kaynak kodlu hale getirdi.

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Stadia Games & Entertainment'ın Montreal ve Playa Vista merkezli stüdyoları vardı. Her iki stüdyo da Stadia hizmeti için oyun geliştirme fırsatı bulmadan kapatılma kararıyla yüz yüze geldi. Google bir veda hediyesi olarak Stadia Games & Entertainment tarafından kullanılan geliştirme araçlarının kaynak kodlarını GitHub üzerinden erişime açtı.

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GitHub'a yüklendi

Arama devi "sge-monorepo" isimli kod deposunun Stadia Games & Entertainment stüdyolarının herhangi birinde geliştirilmekte olan oyun projeleriyle ilgili hiçbir şey içermediğini söylüyor. Bununla birlikte söz konusu araçların Stadia için oyun geliştirmeye özgü olmadığını da belirtelim.

Proje araçlarının açık kaynaklı hale gelmesi ile birlikte Stadia Games & Entertainment bünyesinde görev yapan geliştiriciler bu araçları bir sonraki işlerine taşıyabilecekler. Ayrıca diğer şirketlerin Google'ın kodlama mantığını inceleyerek kendileri için bir pay çıkarması mümkün olacak.

https://github.com/google/sge-monorepo

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