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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Legion 2 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu

    Dünyanın en güçlü, en yenilikçi ve "en soğuk" oyuncu telefonu olacağı iddia edilen Lenovo Legion 2 Pro'nun lansman tarihi açıklandı. Çinli şirket cihazı 8 Nisan'da sahneye çıkaracak.
    24 Mart 2021, 12:30 (51 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lenovo Legion 2 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Çinli teknoloji devi Lenovo'nun bir sonraki oyun odaklı akıllı telefonunun lansman tarihi belli oldu. Lenovo Legion 2 Pro olarak adlandırılan model 8 Nisan'da tanıtılacak.

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    Şirket yöneticisi Chen Jing, daha önce yaptığı açıklamada cihazın dünyanın en güçlü, en yenilikçi ve "en soğuk" oyuncu telefonu olacağı belirtilmişti. Hal böyle olunca beklentiler de arttı.

    Çift fanlı soğutma sistemi

    Geekbench veritabanında ortaya çıkan Lenovo Legion 2 Pro, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ve 16 GB RAM'den güç alacak. Ayrıca Android 11 işletim sistemiyle geleceğini belirtelim.

    Akıllı telefon Geekbench testlerinde 1.129 tek çekirdek, 3.763 çoklu çekirdek puanı elde etti. Soğutma sisteminin çalışmasını düzenlemekten sorumlu 14 sıcaklık sensörüyle donatılan akıllı telefon, çift fan içermesi sayesinde uzun oyun seanslarında bile aşırı ısınma sorunu yaşamayacak.



    https://www.gsmarena.com/lenovo_legion_2_pro_arrival_officially_scheduled_for_april_8-news-48343.php
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    O da bir şey mi, benim 900 TL'lik telefonumda tam 24 adet sıcaklık sensörü var:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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