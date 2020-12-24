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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42, yakın bir tarihte çıkmayacak

    Uzun bir süredir geliştirilen Star Ctisien'in tek oyunculu hikaye modu olan Squadron 42'yi ne yazık ki yakın bir tarihte göremeyeceğiz. Aynı şekilde oynanış videosu da ne yazık ki paylaşılmayacak.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42, yakın bir tarihte çıkmayacak
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    2012 yılında duyurulan ve hala geliştrime aşamasında olan Cloud Imperium Games'in Star Citizen isimli oyununun hikaye modu olan Squadron 42'nin gelceği ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı ve oyunu yakın zamanda bekleyenler için üzücü bir haber olduğunu söylemek gerek.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 için 1.06 yaması yayınlandı; kayıt dosyalarının bozulma sorunu düzeltildi"

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    Fazlasıyla güçlü bir oyuncu kadrosunun bulunduğu ve vaatlerin çok büyük olduğu Squadron 42'yi ne yazık ki yakın bir tarihte göremeyeceğiz. Oyunun geliştirici stüdyosu Cloud Imperium Games kurucularından olan Chris Robert, oyunu hatalı bir şekilde yayınlamak istemediklerini, Cyberpunk 2077'nin düştüğü hataya düşmek istemediklerini belirtti.

    Ayrıca Chris Robert, oyunun çıkış tarihini de oyunun bitimine gerçekten yaklaşıldığında ve bu tarihe ciddi bir şekilde güvendiklerinde açıklayacaklarını söyledi. Aynı şekilde geliştirici ekip tamamen emin olana kadar bir oynanış görüntüsü de göremeyeceğiz. Normalde 2020'nin ikinci çeyreğinde oyunun beta aşamasına geçmesi bekleniyordu ancak geçtiğimiz yıl betanın 3 ay kadar ertelendiği söylenmişti. Şu anda oyunun hangi aşamada olduğu bilinmiyor. 

    Kısaca oyunun çıkması için daha en az 2-3 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Umuyoruz ki gerçekten karşımıza fragmanlardaki gibi büyük bir oyun çıkar ve yine umuyoruz ki hatasız bir şekilde çıkar. 



    https://www.dsogaming.com/news/dont-expect-to-be-playing-star-citizens-single-player-campaign-squadron-42-anytime-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    8 senedir teaser dışında yaptıkları bir şey yok en sonunda çıktığında da unutulup tarihe gömülecek gibi duruyor.
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