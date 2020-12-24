Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42, yakın bir tarihte çıkmayacak

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2012 yılında duyurulan ve hala geliştrime aşamasında olan Cloud Imperium Games'in Star Citizen isimli oyununun hikaye modu olan Squadron 42'nin gelceği ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı ve oyunu yakın zamanda bekleyenler için üzücü bir haber olduğunu söylemek gerek.

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Fazlasıyla güçlü bir oyuncu kadrosunun bulunduğu ve vaatlerin çok büyük olduğu Squadron 42'yi ne yazık ki yakın bir tarihte göremeyeceğiz. Oyunun geliştirici stüdyosu Cloud Imperium Games kurucularından olan Chris Robert, oyunu hatalı bir şekilde yayınlamak istemediklerini, Cyberpunk 2077'nin düştüğü hataya düşmek istemediklerini belirtti.

Ayrıca Chris Robert, oyunun çıkış tarihini de oyunun bitimine gerçekten yaklaşıldığında ve bu tarihe ciddi bir şekilde güvendiklerinde açıklayacaklarını söyledi. Aynı şekilde geliştirici ekip tamamen emin olana kadar bir oynanış görüntüsü de göremeyeceğiz. Normalde 2020'nin ikinci çeyreğinde oyunun beta aşamasına geçmesi bekleniyordu ancak geçtiğimiz yıl betanın 3 ay kadar ertelendiği söylenmişti. Şu anda oyunun hangi aşamada olduğu bilinmiyor.

Kısaca oyunun çıkması için daha en az 2-3 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Umuyoruz ki gerçekten karşımıza fragmanlardaki gibi büyük bir oyun çıkar ve yine umuyoruz ki hatasız bir şekilde çıkar.

https://www.dsogaming.com/news/dont-expect-to-be-playing-star-citizens-single-player-campaign-squadron-42-anytime-soon/

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