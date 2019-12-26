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    Star Citizen’ın tek oyunculu modu Squadron 42 için yeni bir video yayınlandı

    Star Citizen'ın tek oyunculu senaryo modu Squadron 42 uzun bir aradan sonra hayat belirtisi gösterdi. Oyunun geliştiricisi Cloud Imperium Games, eklentili ile ilgili bir video paylaştı
    3 sa.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Star Citizen’ın tek oyunculu modu Squadron 42 için yeni bir video yayınlandı
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    Kitlesel fonlama yoluyla sahip olduğu dev bütçeye rağmen tam sürümünün piyasa çıkışı sürekli ertelenen devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun (MMO) Star Citizen, ayrıca tek oyunculu bir senaryo modu da içeriyor.

    2014 yılında duyurulan Squadron 42 isimli eklenti, ana oyun Star Citizen gibi ne yazık ki sürekli erteleniyor. Oyunun geliştiricisi Cloud Imperium Games’in hakkında pek bir paylaşımda bulunmadığı eklenti, dün sürpriz bir şekilde yeni bir videoyla karşımıza çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi"

    Eklentinin geçtiği evrene bir bakış atabildiğimiz videoda; farklı uzay ortamlarını, gemileri ve etkileşimde bulunacağımız uzay istasyonlarını görebiliyoruz. Vanduul adındaki uzaylı ırkını da görme fırsatı yakaladığımız videoda söz konusu uzaylıların kılıç şeklindeki gemilerini de izlemek mümkün.

    Beta, en erken Temmuz 2020'de

    Şu an Alfa aşamasında oynanabilir halde bulunan oyunun çok oyunculu modunun Beta süreci için en erken Temmuz ila Eylül 2020 aralığından bahsediliyor. Bu arada oyunun ilk kez 2012 yılında duyurulduğunu hatırlatalım.

    Yaklaşık sekiz yıllık geliştirilme sürecine rağmen destekçilerinden 250 milyon dolar toplamayı başaran oyun, bu süreçte halen büyük ilgi görüyor.

    Star Citizen’ın tek oyunculu modu Squadron 42 için yeni bir video yayınlandı
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    Mark Hamill ve Gillian Anderson gibi oyuncuları barındıran Squadron 42 videosuna aşağıda göz atabilir ve BBC Click tarafından yayınlanan bir sonraki videoda ise oyunla ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/dramatic-visuals-abound-in-new-squadron-42-teaser-for-star-citizen/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 13 dk. yeni yorumcu
    Tam bir mühendislik ve tasarım şaheseri gibi görünüyor. Sanatsal olarak gayet güzel ama tasarımlar göz kamaştırıyor. Sırf bir oyun için böylesine kaliteli tasarımlar ve böylesi kaliteli içerikler üretilebiliyor ise demek ki iyi bir maaş var bu işte :)) İyi para veriyorlar ki bu kadar güzel yapılıyor.
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    sniper23 1 sa.
    Bazı insanlar yapım 2011'de başladı diyorlar. Özellikle yabancı forumlarda çok var. 2011'de başlayan sadece bir tanıtım videosu için. 2011'den 2015'de kadar oyun fazla ilerlemedi. Çünkü altyapı kurmak gerekti, Chris Roberts ve çekirdek bir kaç kişi sıfırdan 500 kişilik 5 tane stüdyo kurdular. 5 yıl içinde. Doğru düzgün bir şeyleri 2015 Aralık'tan sonra görmeye başladık. Şuan ki 3.8'i oynayanlar oyunun grafiksel ve altyapı anlamında devrimsel işler yaptığı görecektir.
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    Spider_hip 3 sa.
    Yalnız bu oyunun yapımına başlandığı 2011 senesinde en iyi ekran kartları gtx590/amd 6990 falandı. Şimdinin Rx580'i bile 2,5 kat daha güçlü. İşlemciler keza öyle. Umarım günümüz sistemlerinin işlem ve grafik gücünden optimal faydayı sağlayacak alt yapıyla hazırlamışlardır.
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    Mortus 3 sa.
    Kim ne derse desin bu oyun tam bir Tosuncuk vakasıdır. Boşuna bekleniyor.
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