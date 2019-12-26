Star Citizen’ın tek oyunculu modu Squadron 42 için yeni bir video yayınlandı

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Kitlesel fonlama yoluyla sahip olduğu dev bütçeye rağmen tam sürümünün piyasa çıkışı sürekli ertelenen devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun (MMO) Star Citizen, ayrıca tek oyunculu bir senaryo modu da içeriyor.

2014 yılında duyurulan Squadron 42 isimli eklenti, ana oyun Star Citizen gibi ne yazık ki sürekli erteleniyor. Oyunun geliştiricisi Cloud Imperium Games’in hakkında pek bir paylaşımda bulunmadığı eklenti, dün sürpriz bir şekilde yeni bir videoyla karşımıza çıktı.

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Eklentinin geçtiği evrene bir bakış atabildiğimiz videoda; farklı uzay ortamlarını, gemileri ve etkileşimde bulunacağımız uzay istasyonlarını görebiliyoruz. Vanduul adındaki uzaylı ırkını da görme fırsatı yakaladığımız videoda söz konusu uzaylıların kılıç şeklindeki gemilerini de izlemek mümkün.

Beta, en erken Temmuz 2020'de

Şu an Alfa aşamasında oynanabilir halde bulunan oyunun çok oyunculu modunun Beta süreci için en erken Temmuz ila Eylül 2020 aralığından bahsediliyor. Bu arada oyunun ilk kez 2012 yılında duyurulduğunu hatırlatalım.

Yaklaşık sekiz yıllık geliştirilme sürecine rağmen destekçilerinden 250 milyon dolar toplamayı başaran oyun, bu süreçte halen büyük ilgi görüyor.

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Mark Hamill ve Gillian Anderson gibi oyuncuları barındıran Squadron 42 videosuna aşağıda göz atabilir ve BBC Click tarafından yayınlanan bir sonraki videoda ise oyunla ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/dramatic-visuals-abound-in-new-squadron-42-teaser-for-star-citizen/