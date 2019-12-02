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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Star Citizen oyunu 250 milyon dolar fonlama barajını geride bıraktı

    7 yıldır geliştirme ve fon toplama sürecinde olan Star Citizen oyunu 2.5 milyon oyuncu sayısına ulaşmış durumda. İlginç olan bu oyuncuların hepsi platforma bağış yaptı.
    1 hf.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Star Citizen oyunu 250 milyon dolar fonlama barajını geride bıraktı

    Oyun dünyasının belki de en çok bütçe ayrılan yapımı olmaya aday Star Citizen yine en uzun süre geliştirilen oyun olmaya da aday. 2012 yılında Kickstarter üzerinde bağış toplamaya başlayan oyun halen nihai sürüme ulaşmış değil.

    Rekora doymuyor

    Geliştirici Chris Roberts oyunu tamamlayıp satışa sunmak yerine destek topluluğu ile birlikte geliştirmeye karar verdi ve oyun dünyasının en ilginç örneklerinden birisi ortaya çıktı. Star Citizen halen alfa sürümünde ve kendi sitesi üzerinden fon toplamaya devam ediyor.

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    Alfa 3.7 sürümünde olan Star Citizen bugüne kadar 2.5 milyon civarında oyuncu çekmeyi başardı ve toplamda elde ettiği fonlama 250 milyon doları geride bıraktı. Sadece geçen hafta 8 milyon dolarlık bir satın alım gerçekleşti.

    Büyük bir açık dünyaya sahip olan Star Citizen geçtiğimiz yıllarda hazırladığı 27 bin dolarlık DLC paketi ile rekor kırmıştı. 2020 yılında oyuna dinamik hava durumu sistemi ve yeni gezegen sistemi eklenecek.



    https://www.tweaktown.com/news/69042/star-citizen-breaches-250-million-crowdfunding-milestone/index.html Yorum Yaz
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    crazywinner3 1 hf. en beğenilen
    Oyun dünyasının çiftlik bankı. O kadar para toplayıp söylediklerinin %10'u bile olmayan bir beta çıkardılar üstüne 25000 dolarlık microtransaction eklediler. Bağış yapan arkadaşlar geçmiş olsun
    Oyun dünyasının çiftlik bankı. O kadar para toplayıp söylediklerinin %10'u bile olmayan bir beta çıkardılar üstüne 25000 dolarlık microtransaction eklediler. Ba...
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    alito 1 hf.
    Jet Fadıl'ın oyunu Star Fadıl, 2050 yılında sevenleriyle buluşacak.
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    DH Misafiri 1 hf.
    geldi yine kıskançlığından çatır çatır çatlayan E.D, EVE fanboyları bu oyunun çıkmaması için her gün yatarken kabus görüyorsunuz itiraf edin, gümbür gümbür geliyor bu oyun siz ne kadar çiftlikbank scamcitizen deseniz de. EVE online'de bi savaşta kaybettiğiniz milyonlarca doların acısını böyle çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu oyun asla EVE online gibi para tuzağı bir SCAM olmayacak derdiniz o yüzden :D
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    einhander 1 hf.
    geçenlerde özel bir yemek daveti vardı. yemeğe gelenlerden bağış toplamaya çalışmışlardı.
    1 milyar dolar bağışa gelmeden oyun çıkmaz muhtemelen. oyunun durumuna bakınca tamamlanması için cidden daha çok paraya ihtiyaçları var.
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    Berkayselcuk 1 hf.
    Bizim gibi kaşarlanmamış herhalde bu amerikanlar dolandırıcılık konusunda. 250 milyon dolar ne demek lan.
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    sniper23 1 hf.
    Oyun yapımcıları epey büyük bir R&D yaptılar. O kadar teknoloji yapmadan sonra oyun artık içerik eklenir hale geldi. Daha önce oynanır halde değildi. Şimdi epey iyileşti. Yeni gezegenler ve sistemler eklenecek 2020'de.
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    ShapeD-WuSSy 1 hf.
    Jet fadıl uzay seyahat projesi american edition.
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    qoqoCAN 1 hf.
    oyunları çıkmadan önce pohpohlamak yeni trend herhalde , çıkınca da hiç de dedikleri gibi olmuyor
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    crazywinner3 1 hf. en beğenilen
    Oyun dünyasının çiftlik bankı. O kadar para toplayıp söylediklerinin %10'u bile olmayan bir beta çıkardılar üstüne 25000 dolarlık microtransaction eklediler. Bağış yapan arkadaşlar geçmiş olsun
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