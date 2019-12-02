Star Citizen oyunu 250 milyon dolar fonlama barajını geride bıraktı

Oyun dünyasının belki de en çok bütçe ayrılan yapımı olmaya aday Star Citizen yine en uzun süre geliştirilen oyun olmaya da aday. 2012 yılında Kickstarter üzerinde bağış toplamaya başlayan oyun halen nihai sürüme ulaşmış değil.

Rekora doymuyor

Geliştirici Chris Roberts oyunu tamamlayıp satışa sunmak yerine destek topluluğu ile birlikte geliştirmeye karar verdi ve oyun dünyasının en ilginç örneklerinden birisi ortaya çıktı. Star Citizen halen alfa sürümünde ve kendi sitesi üzerinden fon toplamaya devam ediyor.

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Alfa 3.7 sürümünde olan Star Citizen bugüne kadar 2.5 milyon civarında oyuncu çekmeyi başardı ve toplamda elde ettiği fonlama 250 milyon doları geride bıraktı. Sadece geçen hafta 8 milyon dolarlık bir satın alım gerçekleşti.

Büyük bir açık dünyaya sahip olan Star Citizen geçtiğimiz yıllarda hazırladığı 27 bin dolarlık DLC paketi ile rekor kırmıştı. 2020 yılında oyuna dinamik hava durumu sistemi ve yeni gezegen sistemi eklenecek.

https://www.tweaktown.com/news/69042/star-citizen-breaches-250-million-crowdfunding-milestone/index.html