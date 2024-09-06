Disney, Star Wars dizilerinin sayısını azaltıyor

Bugüne kadar en az izlenen Star Wars dizisi olan The Acolyte'ı ilk sezonunun ardından iptal eden Disney, kan kaybını durdurmak için Star Wars dizilerinin sayısını azaltma kararı aldı. Stüdyonun bundan sonra her yıl bir Star Wars dizisi yayınlama niyetinde olduğu belirtiliyor.
Star Wars TV Tarafında da Frene Basıyor
Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman, Disney'in şu anda birden fazla Star Wars dizisi hazırlamakta olduğunu ama stüdyonun bundan sonra her yıl sadece bir Star Wars dizisi çıkaracağını söylüyor. Tabii bu live-action (animasyon olmayan) diziler için geçerli. Bu live-action dizilerin yanı sıra animasyon diziler ekrana gelmeye devam edecek.
Disney, kısa süre önce Marvel için de benzer bir karar aldı. Marvel'ın son dönemde üst üste yaşadığı başarısızlıkları çok fazla içerik üretmelerine bağlayan Disney CEO'su Bob Iger, bundan sonra her yıl çıkardıkları film ve dizi sayısını azaltacaklarını açıkladı. Görünen o ki şimdi Star Wars için de benzer bir strateji izlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.