Disney, Star Wars dizilerinin sayısını azaltıyor

Tam Boyutta Gör Pek çok kişi için hayal kırıklığına dönüşen yeni üçlemenin ardından sinema tarafında frene basmak zorunda kalan Star Wars serisi, TV tarafında ise oldukça hareketli birkaç yıl geçirdi. The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan, Andor, Ahsoka, The Acolyte gibi diziler üst üste yayınlandı. Bunlardan bir kısmı başarılı da oldu. Ancak başta The Acolyte olmak üzere son dönemde çıkan işlerin hayal kırıklığı yaratması, Star Wars'un TV tarafında da momentum kaybetmesine sebep oldu.

Bugüne kadar en az izlenen Star Wars dizisi olan The Acolyte'ı ilk sezonunun ardından iptal eden Disney, kan kaybını durdurmak için Star Wars dizilerinin sayısını azaltma kararı aldı. Stüdyonun bundan sonra her yıl bir Star Wars dizisi yayınlama niyetinde olduğu belirtiliyor.

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Star Wars TV Tarafında da Frene Basıyor

Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman, Disney'in şu anda birden fazla Star Wars dizisi hazırlamakta olduğunu ama stüdyonun bundan sonra her yıl sadece bir Star Wars dizisi çıkaracağını söylüyor. Tabii bu live-action (animasyon olmayan) diziler için geçerli. Bu live-action dizilerin yanı sıra animasyon diziler ekrana gelmeye devam edecek.

Disney, kısa süre önce Marvel için de benzer bir karar aldı. Marvel'ın son dönemde üst üste yaşadığı başarısızlıkları çok fazla içerik üretmelerine bağlayan Disney CEO'su Bob Iger, bundan sonra her yıl çıkardıkları film ve dizi sayısını azaltacaklarını açıkladı. Görünen o ki şimdi Star Wars için de benzer bir strateji izlenecek.

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