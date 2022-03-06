The Batman - inceleme: "En iyi Batman filmi mi?"

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DC çizgi roman evreninin ve genel olarak eğlence sektörünün en popüler karakterlerinden birisi olan Batman'in filmi birkaç gün önce yayınlandı. Biz de filmi izledik ve inceleme videomuzla karşınızdayız.

Elden Ring inceleme 1 gün önce eklendi

Videomuzda filmin nasıl olduğunu, filmin sonunda olan olay ile birlikte ikinci filmde bizi neler beklediğini ve en önemlisi bu filmin diğer Batman filmleriyle kıyaslandığında nerede durduğunu konuştuk.

The Batman İnceleme

Filmin yönetmenliğini Matt Reeves yapıyor. Mattson Tomlin ve Matt Reeves ise birlikte senaryoyu yazdı. Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle: Robert Pattinson (Batman), Colin Farrell (The Penguin), Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (The Riddler), Jeffrey Wright (Jim Gordon) ve John Turturro (Carmine Falcone).

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