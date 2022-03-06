The Batman - inceleme: "En iyi Batman filmi mi?"

DC çizgi roman evreninin ve genel olarak eğlence sektörünün en popüler karakterlerinden birisi olan Batman'in filmi birkaç gün önce yayınlandı. Biz de filmi izledik ve inceleme videomuzla karşınızdayız.
Videomuzda filmin nasıl olduğunu, filmin sonunda olan olay ile birlikte ikinci filmde bizi neler beklediğini ve en önemlisi bu filmin diğer Batman filmleriyle kıyaslandığında nerede durduğunu konuştuk.
The Batman İnceleme
Filmin yönetmenliğini Matt Reeves yapıyor. Mattson Tomlin ve Matt Reeves ise birlikte senaryoyu yazdı. Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle: Robert Pattinson (Batman), Colin Farrell (The Penguin), Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (The Riddler), Jeffrey Wright (Jim Gordon) ve John Turturro (Carmine Falcone).Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..