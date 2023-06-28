Star Wars Eclipse’in çıkış aralığı ortaya çıktı: 2026’dan önce gelmeyecek

Tam Boyutta Gör Game Awards 2021’de duyurulan Star Wars Eclipse, hakkında hiçbir şey bilinmemesine hayranlar tarafından oldukça ilgi çeken bir yapım olmayı başardı. Detroit: Become Human’ın efsane yapımcısı Quantic Dream tarafından geliştirilen yapımın tahmini çıkış tarihi ortaya çıktı.

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Star Wars Eclipse 2026 yılında çıkabilir

Oyun sektöründe güvenilir bir kaynak olarak bilinen Insider Gaming, Star Wars Eclipse hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Bu rapora göre yapım, en erken 2026 yılında çıkacak ancak bu tarihin ertelenme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Aynı rapora göre stüdyo içerisinde yaşanan cinsel taciz ve toksik çalışma kültürü gibi sorunlar, firmanın yeni çalışan almasını zorlaştırmış durumda ve bu nedenle yapımın 2026’dan sonra çıkabileceği de belirtiliyor. Hakkında pek çok şey bilinmeyen Star Wars Eclipse, stüdyonun açıklamasına göre yaptıkları en iddialı oyun olacak.

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Star Wars Eclipse için tahmini çıkış tarihi verildi