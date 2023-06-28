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    Anlık Bildirim

    Star Wars Eclipse’in çıkış aralığı ortaya çıktı: 2026’dan önce gelmeyecek

    Geçtiğimiz yıllarda Quantic Dream tarafından duyurulan Star Wars Eclipse için tahmini çıkış tarihi verildi. İddiaya göre stüdyo içindeki problemler, oyunun çıkışını ciddi anlamda etkileyebilir.
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    Star Wars Eclipse için tahmini çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    Game Awards 2021’de duyurulan Star Wars Eclipse, hakkında hiçbir şey bilinmemesine hayranlar tarafından oldukça ilgi çeken bir yapım olmayı başardı. Detroit: Become Human’ın efsane yapımcısı Quantic Dream tarafından geliştirilen yapımın tahmini çıkış tarihi ortaya çıktı.

    Star Wars Eclipse 2026 yılında çıkabilir

    Oyun sektöründe güvenilir bir kaynak olarak bilinen Insider Gaming, Star Wars Eclipse hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Bu rapora göre yapım, en erken 2026 yılında çıkacak ancak bu tarihin ertelenme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

    Aynı rapora göre stüdyo içerisinde yaşanan cinsel taciz ve toksik çalışma kültürü gibi sorunlar, firmanın yeni çalışan almasını zorlaştırmış durumda ve bu nedenle yapımın 2026’dan sonra çıkabileceği de belirtiliyor. Hakkında pek çok şey bilinmeyen Star Wars Eclipse, stüdyonun açıklamasına göre yaptıkları en iddialı oyun olacak. 

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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