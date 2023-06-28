Star Wars Eclipse’in çıkış aralığı ortaya çıktı: 2026’dan önce gelmeyecek

Star Wars Eclipse 2026 yılında çıkabilir
Oyun sektöründe güvenilir bir kaynak olarak bilinen Insider Gaming, Star Wars Eclipse hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Bu rapora göre yapım, en erken 2026 yılında çıkacak ancak bu tarihin ertelenme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.
Aynı rapora göre stüdyo içerisinde yaşanan cinsel taciz ve toksik çalışma kültürü gibi sorunlar, firmanın yeni çalışan almasını zorlaştırmış durumda ve bu nedenle yapımın 2026’dan sonra çıkabileceği de belirtiliyor. Hakkında pek çok şey bilinmeyen Star Wars Eclipse, stüdyonun açıklamasına göre yaptıkları en iddialı oyun olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D