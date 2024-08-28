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    Star Wars Outlaws - inceleme

    Bu yazımızda Ubisoft'un yeni oyunu olan Star Wars Outlaws'ın artılarına ve eksilerine bakıyor ve oyunu derinlemesine inceliyoruz. Ubisoft bu kez bekleneni verdi mi?
    Star Wars Outlaws - inceleme Tam Boyutta Gör
    Star Wars Outlaws: Ubisoft'un bizlere sunduğu yeni bir IP. Her ne kadar kızsak da sanırım bu kadar fazla yeni IP deneyen çok fazla stüdyo yok. Ancak asıl sorun Ubisoft'un yeni IP denemesi değil, yeni dediğimiz oyunların birbirine benzemesi. Peki bu zinciri bu oyunda kırdı mı Ubisoft?​

    PlayStation 5 üzerinden oynadığım Star Wars Outlaws'u geçtiğimiz günlerde bitirdim. Buradan kodu erkenden ulaştıran Ubisoft'a teşekkürlerimizi iletelim. Açıkçası gelen oynanış videoları beni biraz heyecanlandırmış olsa da Ubisoft'un hazır formüllerini deneyeceğini düşündüğüm için çok heyecanlanmamaya çalışmıştım ve bunu iyi ki de yapmışım. Ama bu söylediğim oyun kötü anlamına gelmesin. Baştan özetlemek gerekirse klasik bir Ubisoft oyunu. Gelin isterseniz oyunun artı ve eksilerine bakalım.

    Star Wars Outlaws - inceleme Tam Boyutta Gör

    Star Wars Outlaws'un yaptığı iyi şeylerden birisi kesinlikle atmosfer. Oyun sizi Star Wars evreninde hissettiriyor ancak bu geliştirici ekibin başarısı mı bilmiyorum sonuçta zaten kurulu bir evren ve tasarımlar mevcut. Ancak yine de hakkını yememek lazım çevre tasarımları, mekan tasarımları gerçekten güzel. Bu şekilde zaten evrene ait hissediyorsunuz. 

    Star Wars Outlaws - inceleme Tam Boyutta Gör

    Ama bana göre oyunun en başarılı olduğu nokta oynanış çeşitliliği. Oyunda düz silahlı aksiyon, gizlilik, mini oyunlar, uzay gemisi kullanma, parkur ve motor kullanma gibi birçok farklı detay bulunuyor ve oyun bunların hepsini gerçekten de basit bir şekilde bizlere sunuyor. Evet, basit olması duruma göre sinir bozucu olabilir ama oyun nasıl bir oyun olduğunun farkında olduğu için ve kimseyi yormayan, detaylarda kaybolmak istemeyen bir oyun olduğu için bu basitlik oyuna artı puan kazandırıyor. Tabii maalesef oynanışın detaylarına inince sorunlar hemen kendini gösteriyor. Özellikle klasik Ubisoft yapay zekası yine kendini konuşturmuş. Gizli gitmek istediğiniz durumlarda ki bu birkaç görev hariç genelde opsiyonel oluyor, düşmanlar sizi görmeme konusunda ısrarcı. Gördükleri zaman acımasız bir şekilde saldırıyolar ya da bir şeyden şüphelendiklerinde bu kez biraz daha detaylı bir arama işine girişiyorlar. Bu yüzden yapay zeka için klasik Ubisoft diyebiliriz. 

    Star Wars Outlaws - inceleme Tam Boyutta Gör

    Silahlı aksiyon kısmı ise aslında çok keyifli başlıyor ama hızlı bir şekilde sıkıyor. Çünkü oyunda kullanabildiğiniz tek bir silah var ve o da tabanca. Bu silaha 3 farklı mod eklenmiş bu şekilde biraz çeşitlilik sağlanmaya çalışılmış ancak çok yetersiz. Bu yüzden birkaç saatin ardından aksiyon kısımları biraz sıkıcı olmaya başlıyor. Parkur kısmı ise beklentimin atında biraz çünkü ben daha çok Assassin's Creed beklerken Uncharted ile karşılaştım. Motor sürme kısmı da tam olarak böyle. Ekstra bir olayı yok sadece amacını yerine getirmeye çalışıyor. Yani sadece açık dünyada gezmenize yarıyor daha fazlasını beklememek lazım. Uzay gemisi ise motorun tam aksine çok keyifli, çünkü çok basit. Hem kontroller basit hem de arayüz basit. Starfield gibi simülasyon ile casual oyun arasında bir yerde değil. Son olarak mini oyunlardan bahsetmek istiyorum çünkü oyunda en sevdiğim kısım mini oyunlar oldu. Özellikle sürekli kapı hacklediğiniz, lockpick yaptığınız bir oyunda oyunun sonuna kadar sıkılmadan yapılmasını sağlamak büyük bir başarı. Özellikle lockpick gerçekten de keyifli.

    Star Wars Outlaws - inceleme Tam Boyutta Gör

    Hikaye tarafına geldiğimizdeyse Luke Skywalker döneminde yani orijinal üçlemenin olduğu dönemde geçiyor Star Wars Outlaws. Spoiler vermemek için detaylara girmeyeceğim ancak şunu söyleyebilirim, Outlaws yani kanun kaçağı oyunu olduğu için ona uygun ihanetlerin bol olduğu, güvenin çok az yer bulduğu bir hikayeye sahip diyebilirim. Yani aslında ismine uygun bir hikaye var. Hatta bu durum oynanışa da biraz yansımış durumda. Oyunda birçok çete bulunuyor ve siz bu çetelerle çeşitli işler yapıyorsunuz. Yaptığınız her iş bir çetenin işine gelirken diğerine zarar  veriyor ve bu şekilde de çetelerle yakınlık elde ediyorsunz veya aranız açılıyor. Oynanış tarafına etkisiyse şu şekilde: Çetelerin kontrol ettiği bölgelere daha rahat girebilme veya girememe gibi veya çeşitli eşya artıları gibi farklar yaratabiliyor. Güzel bir detay aslında yıllardır birkaç oyunda da gördük ama yine bu olayın da çok derinlerine gidilmemiş biraz yüzeysel kalmış diyebilirim.

    Star Wars Outlaws - inceleme Tam Boyutta Gör

    Star Wars Outlaws aslında birçok açıdan keyifli işler koymuş önümüze ve biraz da Ubisoft basitliği ile yapmış. Ancak benim gözüme batan çok net bir olay var ve bu da oyunun puanını maalesef bir-iki puan düşürüyor. Oynanış çok çeşitli tarzlara sahip olsa da oyun bunların hepsini sizin üzerine kürekle atıyor. Yani bölüm tasarımları her şeyden koyalım şeklinde yapıldığı için bir süre sonra arka arkaya aynı şeyleri yapmak maalesef sıkıyor. Yani bu işi parça parça koyarak, bazen karışık bazen özel bölümler koyarak yapsalardı çok daha keyifli olurdu. Son olarak eksi diyebileceğim bir diğer detay da grafikler. Ancak bu çıkış sürümünde düzeltilecektir diye umuyorum. Şu an için ciddi bir downgrade yemiş gibi duruyor.

    Star Wars Outlaws - inceleme Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak toparlamak gerekirse Star Wars Outlaws, klasik Ubisoft oyunlarından birisi olmuş. Yeni bir tema yeni bir IP ama temeldeki içerik çok benzer. Kısaca eğer Star Wars hayranıysanız ve fiyat da sizin için sorun değilse gönül rahatlığıyla alabilirsiniz çünkü evrenin içinde hissettiriyor. Ancak isteğiniz sadece güzel bir oyunsa indirim dönemini beklemek daha faydalı olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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