Star Wars Outlaws’un sistem gereksinimleri belli oldu

- Star Wars Outlaws PC Sistem Gereksinimleri
- Minimum
- Önerilen
- Yüksek
- Ultra
- Star Wars Outlaws'un PC sürümü neler sunacak?
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Star Wars Outlaws PC Sistem Gereksinimleri
Minimum
- Grafikler: Düşük ayalarda 1080p/30fps
- CPU: Intel i7-8700K veya Ryzen 5 3600
- GPU: GeForce GTX 1660 6GB veya RX 5600 XT 6GB veya Intel Arc A750
- RAM: Çift kanal 16GB
Önerilen
- Grafikler: Yüksek ayalarda 1080p/60fps
- CPU: Intel i5-10400 veya Ryzen 5 5600X
- GPU: GeForce RTX 3060 8GB veya RX 6700 XT 12GB
- RAM: Çift kanal 16GB
Yüksek
- Grafikler: Yüksek ayalarda 1440p/60fps
- CPU: Intel i5-11600K veya Ryzen 7 5800X
- GPU: GeForce RTX 5070 12GB veya RX 6800 XT 16GB
- RAM: Çift kanal 16GB
Ultra
- Grafikler: Ultra ayarlarda 4K/60fps
- CPU: Intel i7-12700K veya Ryzen 7 5800X3D
- GPU: GeForce RTX 4080 16GB veya RX 7900 XTX 24GB
- RAM: Çift kanal 16GB
Star Wars Outlaws'un PC sürümü neler sunacak?
Belirtilen sistem gereksinimlerinin yanı sıra Ubisoft, tüm ayalarda yapımın DirectX 12 destekli Windows 10 veya 11 sürümlerini gerektiriyor. 65GB yer kaplayan oyun, depolama olarak SSD gerektiriyor. Ayrıca bahsi geçen tüm sistem gereksinimleri; Nvidia DLSS, AMD FSR veya Intel XeSS’in “Quality” ayarında kullanılmasını gerektiriyor.Yani sistem gereksinimleri, yapay zeka destekli çözünürlük arttırma teknolojileri hesaba katılarak tasarlanmış.
Star Wars Outlaws, PC’de konsol sürümlerinde bulunmayan özelliklere sahip olacak. Yapımın PC sürümü; ışın izlemeli aydınlatma, gölge ve yansıma desteği sunacak. Ayrıca DLSS 3.5’in getirdiği Ray Reconstruction ve Frame Generation özellikleri de yapımda desteklenecek. Tüm bunların yanı sıra bu sürüm; 60fps üstü oynanış desteği, sinematik 21:9 görsel, geniş açılı monitör desteği sunacak. Star Wars Outlaws, 30 Ağustos’ta Xbox Series, Playstation 5 ve PC için çıkış yapacak.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.