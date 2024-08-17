Star Wars Outlaws’un sistem gereksinimleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Disney’in Star Wars lisansını başka oyun firmalarına açmasıyla birçok firma, Star Wars oyunları üzerinde çalışmaya başladı. Bu firmalardan biri olan Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda Star Wars Outlaws’u duyurmuştu. Merakla beklenen yapımın çıkışına haftalar kala stüdyo, oyunun sistem gereksinimlerini duyurdu.

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Star Wars Outlaws PC Sistem Gereksinimleri

Minimum

Grafikler: Düşük ayalarda 1080p/30fps

Düşük ayalarda 1080p/30fps CPU: Intel i7-8700K veya Ryzen 5 3600

Intel i7-8700K veya Ryzen 5 3600 GPU: GeForce GTX 1660 6GB veya RX 5600 XT 6GB veya Intel Arc A750

GeForce GTX 1660 6GB veya RX 5600 XT 6GB veya Intel Arc A750 RAM: Çift kanal 16GB

Önerilen

Grafikler: Yüksek ayalarda 1080p/60fps

Yüksek ayalarda 1080p/60fps CPU: Intel i5-10400 veya Ryzen 5 5600X

Intel i5-10400 veya Ryzen 5 5600X GPU: GeForce RTX 3060 8GB veya RX 6700 XT 12GB

GeForce RTX 3060 8GB veya RX 6700 XT 12GB RAM: Çift kanal 16GB

Yüksek

Grafikler: Yüksek ayalarda 1440p/60fps

Yüksek ayalarda 1440p/60fps CPU: Intel i5-11600K veya Ryzen 7 5800X

Intel i5-11600K veya Ryzen 7 5800X GPU: GeForce RTX 5070 12GB veya RX 6800 XT 16GB

GeForce RTX 5070 12GB veya RX 6800 XT 16GB RAM: Çift kanal 16GB

Ultra

Grafikler: Ultra ayarlarda 4K/60fps

Ultra ayarlarda 4K/60fps CPU: Intel i7-12700K veya Ryzen 7 5800X3D

Intel i7-12700K veya Ryzen 7 5800X3D GPU: GeForce RTX 4080 16GB veya RX 7900 XTX 24GB

GeForce RTX 4080 16GB veya RX 7900 XTX 24GB RAM: Çift kanal 16GB

Star Wars Outlaws'un PC sürümü neler sunacak?

Belirtilen sistem gereksinimlerinin yanı sıra Ubisoft, tüm ayalarda yapımın DirectX 12 destekli Windows 10 veya 11 sürümlerini gerektiriyor. 65GB yer kaplayan oyun, depolama olarak SSD gerektiriyor. Ayrıca bahsi geçen tüm sistem gereksinimleri; Nvidia DLSS, AMD FSR veya Intel XeSS’in “Quality” ayarında kullanılmasını gerektiriyor.Yani sistem gereksinimleri, yapay zeka destekli çözünürlük arttırma teknolojileri hesaba katılarak tasarlanmış.

Star Wars Outlaws, PC’de konsol sürümlerinde bulunmayan özelliklere sahip olacak. Yapımın PC sürümü; ışın izlemeli aydınlatma, gölge ve yansıma desteği sunacak. Ayrıca DLSS 3.5’in getirdiği Ray Reconstruction ve Frame Generation özellikleri de yapımda desteklenecek. Tüm bunların yanı sıra bu sürüm; 60fps üstü oynanış desteği, sinematik 21:9 görsel, geniş açılı monitör desteği sunacak. Star Wars Outlaws, 30 Ağustos’ta Xbox Series, Playstation 5 ve PC için çıkış yapacak.



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Star Wars Outlaws PC sistem gereksinimleri açıklandı