Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ubisoft, Star Wars Outlaws sistem gereksinimlerini açıkladı

    30 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S platformları için çıkış yapacak olan Star Wars Outlaws sistem gereksinimleri Ubisoft Store sayfası üzerinden duyuruldu.
    Ubisoft, Star Wars Outlaws sistem gereksinimlerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Star Wars Outlaws'un çıkışına artık bir aydan az bir zaman kala oyunla ilgili detaylar hızla gelmeye devam ediyor. Ubisoft resmi mağaza sayfasında oyun için tam PC gereksinimleri açıkladı ve hangi ayarda oynarsanız oynayın en az 65 GB boş alana sahip bir SSD ve genel olarak 16 GB RAM'e ihtiyacınız olacak.

    Minimum gereksinimler

    • İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3,70 GHz veya daha iyisi
    • Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB, ReBAR açıkken) veya daha iyisi
    • RAM: 16 GB (çift kanal modu)
    • Depolama: 65 GB SSD
    • Çözünürlük: 1080P, 30 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış düşük grafik ön ayarı

    Önerilen gereksinimler

    • İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X @ 3,7 GHz, Intel Core i5-10400 @ 2,9 GHz veya daha iyisi
    • Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB), AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) veya daha iyisi
    • RAM: 16 GB (çift kanal modu)
    • Depolama: 65 GB SSD
    • Çözünürlük: 1080P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı

    Yüksek oyun gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12CPU
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X @ 3,8 GHz veya Intel Core i5-11600K @ 3,9 GHz
    • Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB)/NVidia GeForce RTX 4070 (12GB), AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) veya daha iyisi
    • RAM: 6 GB (çift kanal modu)
    • Depolama: 65 GB SSD
    • Çözünürlük: 1440P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı

    Ultra oyun gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X3D @ 3,4 GHz veya Intel Core i7-12700K @ 3,8 GHz
    • Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB), AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB) veya daha iyisi
    • RAM Belleği: 16 GB (çift kanal modu)
    • Depolama: 65 GB SSD
    • Çözünürlük: 2160p, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış ultra grafik ön ayarı
    Kaynakça https://store.ubisoft.com/tr/star-wars-outlaws/645ba713a9ce0448bffa4c12.html https://www.pcgamesn.com/star-wars-outlaws/system-requirements
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turbo wastegate arıza belirtileri ev ıcı kamera sistemleri tavsiye for-x teyp yorumları undefined şubesi ne demek clash of clans 6. seviye köy düzeni

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız