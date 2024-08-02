Ubisoft, Star Wars Outlaws sistem gereksinimlerini açıkladı

- Minimum gereksinimler
- Önerilen gereksinimler
- Yüksek oyun gereksinimleri
- Ultra oyun gereksinimleri
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Minimum gereksinimler
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3,70 GHz veya daha iyisi
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB, ReBAR açıkken) veya daha iyisi
- RAM: 16 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 1080P, 30 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış düşük grafik ön ayarı
Önerilen gereksinimler
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X @ 3,7 GHz, Intel Core i5-10400 @ 2,9 GHz veya daha iyisi
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB), AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) veya daha iyisi
- RAM: 16 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 1080P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı
Yüksek oyun gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12CPU
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X @ 3,8 GHz veya Intel Core i5-11600K @ 3,9 GHz
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB)/NVidia GeForce RTX 4070 (12GB), AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) veya daha iyisi
- RAM: 6 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 1440P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı
Ultra oyun gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X3D @ 3,4 GHz veya Intel Core i7-12700K @ 3,8 GHz
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB), AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB) veya daha iyisi
- RAM Belleği: 16 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 2160p, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış ultra grafik ön ayarı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.