Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan ilk görseller yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaz The Acolyte'ı izleyicilerin beğenisine sunan Disney+, yıl bitmeden yeni bir Star Wars dizisi daha yayınlanacak. Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, 3 Aralık'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

Yayın tarihi yaklaşan Skeleton Crew için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün diziden ilk görselleri paylaştı. Dizi, bugüne kadar gördüğümüz Star Wars yapımlarından farklı olarak çocuklar etrafında şekillenen bir hikâye anlatacak. Yayınlanan ilk görseller de dizinin bu yönünü yansıtıyor.

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Star Wars: Skeleton Crew, 3 Aralık'ta Başlayacak

Tam Boyutta Gör 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olacağı söylenen dizide, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor.

Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi tanınmış birkaç isim de yer alıyor.

Bugüne kadar en az izlenen Star Wars dizisi olan The Acolyte, hâlihazırda gidişattan şikayetçi olan Star Wars hayranlarını daha küstürdü. Şimdi bu durumun Skeleton Crew'a nasıl yansacağı merak konusu. Dizi büyük övgü toplamadığı takdirde pek çok izleyiciyi ekran başına getirmekte güçlük çekebilir.

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