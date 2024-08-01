Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan ilk görseller yayınlandı

Yayın tarihi yaklaşan Skeleton Crew için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün diziden ilk görselleri paylaştı. Dizi, bugüne kadar gördüğümüz Star Wars yapımlarından farklı olarak çocuklar etrafında şekillenen bir hikâye anlatacak. Yayınlanan ilk görseller de dizinin bu yönünü yansıtıyor.
Star Wars: Skeleton Crew, 3 Aralık'ta Başlayacak
Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi tanınmış birkaç isim de yer alıyor.
Bugüne kadar en az izlenen Star Wars dizisi olan The Acolyte, hâlihazırda gidişattan şikayetçi olan Star Wars hayranlarını daha küstürdü. Şimdi bu durumun Skeleton Crew'a nasıl yansacağı merak konusu. Dizi büyük övgü toplamadığı takdirde pek çok izleyiciyi ekran başına getirmekte güçlük çekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.