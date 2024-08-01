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    Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan ilk görseller yayınlandı

    Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan ilk görseller yayınlandı. Gizem dolu bir maceraya atılan dört çocuğa odaklanan dizi, 3 Aralık'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak.
    Star Wars: Skeleton Crew'dan ilk görseller yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yaz The Acolyte'ı izleyicilerin beğenisine sunan Disney+, yıl bitmeden yeni bir Star Wars dizisi daha yayınlanacak. Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, 3 Aralık'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

    Yayın tarihi yaklaşan Skeleton Crew için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün diziden ilk görselleri paylaştı. Dizi, bugüne kadar gördüğümüz Star Wars yapımlarından farklı olarak çocuklar etrafında şekillenen bir hikâye anlatacak. Yayınlanan ilk görseller de dizinin bu yönünü yansıtıyor.

    Star Wars: Skeleton Crew, 3 Aralık'ta Başlayacak

    Star Wars: Skeleton Crew'dan ilk görseller yayınlandı Tam Boyutta Gör
    80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olacağı söylenen dizide, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor.

    Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi tanınmış birkaç isim de yer alıyor.

    Bugüne kadar en az izlenen Star Wars dizisi olan The Acolyte, hâlihazırda gidişattan şikayetçi olan Star Wars hayranlarını daha küstürdü. Şimdi bu durumun Skeleton Crew'a nasıl yansacağı merak konusu. Dizi büyük övgü toplamadığı takdirde pek çok izleyiciyi ekran başına getirmekte güçlük çekebilir.

    Star Wars: Skeleton Crew'dan ilk görseller yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Star Wars: Skeleton Crew'dan ilk görseller yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Star Wars: Skeleton Crew'dan ilk görseller yayınlandı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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