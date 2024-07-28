Star Trek: Section 31 filminden ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dün Comic-Con'da düzenlenen Star Trek paneli, sevilen bilim-kurgu serisi için pek çok önemli duyuruya ve paylaşıma ev sahipliği yaptı. Bu panel sırasında paylaşılan şeylerden biri de Star Trek: Section 31 filminin ilk fragmanıydı. İlk olarak Star Trek: Discovery dizisinde karşımıza çıkan Philippa Georgiou'nun yeni maceralarına odaklanacak film, Paramount+ platformunda izleyici ile buluşacak.

Filme adını veren Section 31, Yıldız Filosu'nun gizli bir departmanı olarak biliniyor. Federasyon'un daha karanlık işleri için görevlendirdiği bu departmana katılan Phillipa Georgiou, bir yandan Federasyon'u korumak için tehlikeli bir göreve atılırken, bir yandan da karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak.

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Star Trek: Section 31, 2025'te İzleyici ile Buluşacak

Star Trek: Discovery'nin yönetmenlerinden Olatunde Osunsanmi'nin yönettiği Section 31'in oyuncu kadrosunda Michelle Yeoh'a Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez ve James Hiroyuki Liao eşlik ediyor.

Film için net bir tarih verilmemiş olsa da yayınlanan bu ilk fragmanda "önümüzdeki yıl" ifadesinin kullanılması, Star Trek: Section 31'ın 2025 içinde izleyici ile buluşacağını gösteriyor.

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