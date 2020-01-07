Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie

Tam Boyutta Gör

Samsung, CES 2020 fuarında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı ev asistanını tanıttı. Samsung Ballie ismindeki asistan, Star Wars filmindeki BB-8 robotunu anımsatıyor.

Samsung Ballie, küre şeklindeki yapısına rağmen 4 tekerli bir araç gibi kolaylıkla hareket edebiliyor. Bunu bünyesindeki çok eksenli jiroskopu ve bant şeklindeki tekerleği sayesinde yapıyor.

İlginizi Çekebilir

Samsung, CES 2020 sunumunda Apple'ın Face ID ve Touch ID ikonlarını kullandı

Samsung Ballie’nin yeteneklerini özetlemek gerekirse cihazın gezen sensör olduğunu söyleyebiliriz. Evde sürekli tur atan Ballie, ev, ev halkını, akıllı cihazları ve evcil hayvanları denetliyor. Örneğin pencereye güneşin geldiğini görünce akıllı perdeye komut veriyor ve perdenin açılmasını sağlıyor. Zeminin kirlendiğini gördüğünde akıllı süpürgeyi o noktaya çağırıyor. Evcil hayvanın sıkıldığını gördüğünde televizyondan eğlenceli videolar açıyor. Hayvan uykuya daldığında ise televizyonu kapatıyor, perdeleri indiriyor.

Ballie kullanıcısını takip ederek önceden belirlenen komutları yerine getirebiliyor. Örneğin sabah uyanıp yataktan kalktığınızı fark ettiğinde kettle’ı çalıştırıp suyu ısıtması komutunu verebileceksiniz.

Ballie üzerinde bir adet kamera bulunuyor. Bu kamerayı ayna olarak kullanabilmek mümkün. TV karşısında fitness yaparken canlı görüntünüzü TV’ye aktarıyor. Ballie’nin yetenekleri bunlarla sınırlı değil. Evinizdeki akıllı cihazlarınızın IoT yeteneklerine ve SmartThings uygulamasındaki komut desteğine göre cihazın özellikleri çeşitlenebiliyor. Evde her zaman aktif olacak Ballie, gizlilik ihlali ve verilerin korunmasına yönelik özel çözürmlere sahip.

Samsung Ballie’nin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.