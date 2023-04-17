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    SEC’in yeni hedefi Bittrex oldu

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) son dönemde birçok kripto para borsasının peşine düştü. Son olarak bunlardan biri de Bittrex oldu.                        
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    SEC’in yeni hedefi Bittrex oldu Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli kripto para borsası Bittrex’in, yerel operasyonları kapatmaya hazırlanmasına rağmen ABD menkul kıymetler düzenleyicilerinin yaptırım ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) icra dairesi, kurumun yatırımcı korumasıyla ilgili ihlal iddiaları nedeniyle Bittrex’e yaptırım uygulanmasını tavsiye etti. 

    Bittrex Genel Danışmanı David Maria, SEC’in yürütme biriminin kendilerini bilgilendirdiğini aktardı. Maria, Bittrex’in ABD’deki operasyonlarını tasfiye etme ve sonlandırma sürecinde olduğunun altını çizdi. 

    Wells bildirimi olarak bilinen olası bir yaptırım eylemi bildiriminde SEC, Bittrex’in düzenleyiciye kaydolmadan borsa, komisyoncu ve takas platformu olarak hizmet verdiğini ifade etti. 

    Ayrıca Bittrex baş hukuk müşaviri ve genel danışmanı Maria, şirketin geçtiğimiz yıl SEC ile görüşmeler halinde olduğunu aktardı. Maria, borsanın SEC’in kurallarına uyum sağlamamasının, ajansın en başta kripto için net düzenlemeler sağlamadığından kaynaklandığını söyledi. 

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