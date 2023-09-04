Starfield’a beklenen DLSS 3 modu geldi

Tam Boyutta Gör Bethesda'nın açık dünya RPG oyunu Starfield, modcuların da desteğiyle tam anlamıyla eksiksiz ve zengin bir oyun olmaya doğru şimdiden ilerliyor. Henüz oyun tam çıkışını yapmamış olsa da Starfield için mod desteğinin güçlü olacağını tahmin edebiliyoruz. Son olarak ise oyunu Nvidia'nın RTX 4000 serisi ekran kartlarında oynarken büyük bir performans artışı sağlayan DLSS 3 Frame Generation modu yayınlandı.

Starfield’a DLSS 3 geldi

PureDark tarafından oyun piyasaya sürülmeden önce söz verilen mod, şu anda yalnızca Patreon abonelerine açık ve bazı sistem yapılandırmalarında çökmeye neden olabilecek küçük bazı sorunlarla birlikte geliyor, ancak aşağıdaki videolarda vurgulandığı gibi genel olarak oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor. Bunun yanında DLSS 3 modu önemli bir performans artışı sağlıyor.

DLSS 3, Nvidia’nın RTX 40 serisi ekran kartlarında mevcut olsa da, buna sahip olmayanlar bile gelecekte Starfield'da tüm ekran kartlarında yüksek kare hızları elde edebilecek başka bir mod ile uzayın keyfine erişebilir. Elbette AMD’nin yaklaşan FSR 3.0’ünden bahsediyoruz. AMD’nin FSR 3’ü Nvidia dahil AMD kartlarla birlikte çalışabiliyor.

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Starfield’da şimdilik sadece AMD’nin FSR 2 teknolojisi bulunuyor ancak FSR 3.0 çıktığında resmi bir güncelleme ile oyuna dahil edilip edilmeyeceği henüz doğrulanmış değil. Bilindiği üzere AMD ve Bethesda’nın Starfield için bir ortaklığı bulunuyor. Ek olarak ureDark, AMD'nin FSR 3.0 SDK'sını yayınlaması halinde bunu oyuna uygulayacaklarını da doğruladı.

Starfield Nvidia DLSS 3 Frame Generation modu, Bethesda tarafından geliştirilen oyun için halihazırda yayınlanmış olan birçok moddan yalnızca biri konumunda. Şimdiye kadar deneyimi iyileştirecek birçok mod çıkmış durumda. Starfield şu anda oyunun Premium ve Constellation sürümlerini satın alanlar için PC, Xbox Series X ve Xbox Series S'te Erken Erişim'de mevcut. Oyun diğer herkes için bu hafta, 6 Eylül'de piyasaya sürülecek. Oyunun PC fiyatı ise 899 TL ve Game Pass'te ilk günden mevcut olacak.

Aşağıdaki videomuzdan Starfield'ın beklentileri karşılayıp karşılayamadığını öğrenebilirsiniz.

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Starfield’a beklenen DLSS 3 modu geldi