Merakla beklenen Starfield için DLSS 3 desteği olmayacak

Tam Boyutta Gör Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield için kısa bir süre önce ön yüklemeler başlamıştı. Ön yüklemeleri yapan oyuncular uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield’ın dosyalarında üzücü bir eksiklikle karşılaştı: Nvidia'nın DLSS veya Intel’in XeSS teknolojilerine dair hiçbir iz yok.

Starfield için DLSS 3 ve XeSS yok

Starfield'ın PC'deki ön yükleme dosyalarını araştır bir kullanıcı çeşitli dosya ve klasörlere dikkat çeken bir ekran görüntüsü yayınladı. Yayınlanan görüntüden de görüleceği üzere Starfield'da sadece AMD'nin FidelityFX Super Resolution 2.0'ı yani FSR 2 olduğu anlaşılıyor. Öte yandan diğer süper örnekleme teknolojilerinden, DLSS veya XeSS’ten herhangi bir iz bulunmuyor.

Esasında bu büyük bir sürpriz olmadı. AMD birkaç ay önce Bethesda ile birlikte çalıştığını açıklamış ve "Starfield için özel PC ortağı" olduğunu duyurmuştu. Bu durum XeSS ve DLSS desteğinin oyuna sonradan gelme ihtimalini kaldırmasa da işaretler FSR 2.0'ın Starfield'ın PC oyuncularının kullanabileceği tek süper örnekleme teknolojisi olacağını gösteriyor (en azından başlangıç için).

Starfield için sistem gereksinimleri paylaştı 2 ay önce eklendi

Basitçe oyunlarda kare hızını minimum kalite kaybıyla yükseltmeye yarayan süper örnekleme teknolojileri oyuncular için son dönemlerde aranan özellikler arasında geliyor. RTX 40 serisi ile gelen DLSS 3, rakiplerinden daha başarılı olarak görülüyor. Öte yandan mevcut FSR 2 (Mart 2022) ve iterasyonları rakibiyle farkı giderek kapatıyor. AMD aynı zamanda yakında FSR 3’ü de kullanıma alacak. FSR ile DLSS arasındaki en önemli fark AMD’nin teknolojisinin donanımdan bağımsız ve açık kaynaklı olması diyebiliriz. Dolayısıyla Starfield dahil olmak üzere diğer oyunlarda Nvidia veya Intel kartlarıyla birlikte de çalışabiliyor.

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Starfield için DLSS 3 desteği olmayacak