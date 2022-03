Bethesda'nın beklenen oyunu Starfield'ın RPG mekaniklerinden heyecanlandıran detaylar geldi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuş ve E3 2021'de ilk fragmanını görmüştük. Şu ana kadar oyunla ilgil çok fazla detay öğrenemedik ancak geçtiğimiz saatlerde gelen videoyle birlikte bazı heyecanlandıran detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan Into the Starfield videosunda Oyun Yönetmeni Todd Howard, Tasarım Yönetmeni Emil Pagliarulo, Baş Görev Tasarımcısı Will Shen ve Baş Tasarımcı Istvan Pely oyunun RPG mekanikleri özelinde ufak bir sohbet gerçekleştiriyor. Bu kısımda oyunun RPG mekaniklerine dair heyecanlandıran detaylar öğrenebiliyoruz.

Bu kısa sohbetten benim için en dikkat çeken nokta şu cümle oldu diyebilirim: "Öyle ki ne hikaye yazarsak yazalım, oyuncuların kendi anlattığı hikaye, hakkında en çok düşündükleri ve en çok sevdikleri oluyor.". Bu cümle aslında Skyrim'in de en güçlü olduğu konuyu bizlere hatırlatıyor diyebiliriz. Oyunda bizlere sunulan hikayeler dışında bizlerin keşfettikleri, bizlerin deneyimledikleri bir oyuncu olarak bana çok daha fazla keyif veriyor.

Ayrıca Yoldaş isimli karakterin de oyunun RPG hissiyatını ciddi oranda artırabileceğini görebiliyoruz. Bunlar dışında sohbet sırasında oyunun keşfetme ve RPG kısımlarına dair birkaç önemli detay daha öğrenebiliyoruz. Aşağıdaki videodan Türkçe altyazılı olarak sohbetin tamamını izleyebilirsiniz. Starfield, 11 Kasım 2022'de Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass'ten erişilebilir olacak.

Starfield Türkçe Altyazılı Video

Starfield Hakkında

Starfield; The Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4'ün ödüllü geliştiricileri Bethesda Game Studios'un 25 yıl sonra oluşturduğu ilk yeni evren. Yıldızların arasında geçen bu yeni nesil rol yapma oyununda istediğin karakteri oluştur ve eşi görülmemiş bir özgürlükle keşfe çıkarak insanlığın en büyük gizemine cevap aradığın destansı bir yolculuğa koyul.

Starfield'ın RPG mekaniklerinden heyecanlandıran detaylar