Bethesda tarihinde bir ilki yaşıyor: Starfield, 10 milyon oyuncuyu geçti!

Tam Boyutta Gör Starfield, geliştiricinin astronomik bir sayı olarak adlandırdığı 10 milyon oyuncu sınırını geçti. Geliştirici, Twitter (X) üzerinden Bethesda tarihindeki en büyük açılışı gerçekleştiren 10 milyondan fazla oyuncu teşekkür mesajını iletti.

Starfield, 8 Eylül’de altı milyon oyuncuyu geçmişti. Xbox’ın başındaki isim Phil Spencer da çıkış gününde eşzamanlı oyuncu sayısının bir milyonu aştığını duyurmuştu. 6 Eylül’de PC ve Xbox konsolları için çıkan oyun, şu anda 10 milyon oyuncuya ulaşmış durumda ancak bu rakam tüm platformları mı kapsıyor belli değil. Oyuncuların oyunun hangi sürümünü oynadıkları da açıklanmadı.

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Starfield, Steam’in global en çok oynanan ve en çok satanlar listesinde kalmaya devam ediyor. Bu arada oyun için en az bir büyük genişletme doğrulandı ancak detaylar belli değil. Bethesda’nın uzun güncelleme sözü de var. Tüm platformlarda resmî modlama desteği de 2024 başlarında gelecek.

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Bethesda tarihinde bir ilk: Starfield, 10 milyon oyuncuyu geçti!