Bethesda tarihinde bir ilki yaşıyor: Starfield, 10 milyon oyuncuyu geçti!

Starfield, 8 Eylül’de altı milyon oyuncuyu geçmişti. Xbox’ın başındaki isim Phil Spencer da çıkış gününde eşzamanlı oyuncu sayısının bir milyonu aştığını duyurmuştu. 6 Eylül’de PC ve Xbox konsolları için çıkan oyun, şu anda 10 milyon oyuncuya ulaşmış durumda ancak bu rakam tüm platformları mı kapsıyor belli değil. Oyuncuların oyunun hangi sürümünü oynadıkları da açıklanmadı.
[bkzdh=168775
Starfield, Steam’in global en çok oynanan ve en çok satanlar listesinde kalmaya devam ediyor. Bu arada oyun için en az bir büyük genişletme doğrulandı ancak detaylar belli değil. Bethesda’nın uzun güncelleme sözü de var. Tüm platformlarda resmî modlama desteği de 2024 başlarında gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.