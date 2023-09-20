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    Anlık Bildirim

    Bethesda tarihinde bir ilki yaşıyor: Starfield, 10 milyon oyuncuyu geçti!

    Xbox ve Bethesda Game Studio'nun yeni RPG oyunu Starfield, harika bir başlangıç yaptı. Çıkışından yalnızca iki hafta sonra 10 milyon oyuncu sınırını geçti.      
    bethesda starfield 10 milyon oyuncuyu geçti Tam Boyutta Gör
    Starfield, geliştiricinin astronomik bir sayı olarak adlandırdığı 10 milyon oyuncu sınırını geçti. Geliştirici, Twitter (X) üzerinden Bethesda tarihindeki en büyük açılışı gerçekleştiren 10 milyondan fazla oyuncu teşekkür mesajını iletti.

    Starfield, 8 Eylül’de altı milyon oyuncuyu geçmişti. Xbox’ın başındaki isim Phil Spencer da çıkış gününde eşzamanlı oyuncu sayısının bir milyonu aştığını duyurmuştu. 6 Eylül’de PC ve Xbox konsolları için çıkan oyun, şu anda 10 milyon oyuncuya ulaşmış durumda ancak bu rakam tüm platformları mı kapsıyor belli değil. Oyuncuların oyunun hangi sürümünü oynadıkları da açıklanmadı.

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    Starfield, Steam’in global en çok oynanan ve en çok satanlar listesinde kalmaya devam ediyor. Bu arada oyun için en az bir büyük genişletme doğrulandı ancak detaylar belli değil. Bethesda’nın uzun güncelleme sözü de var. Tüm platformlarda resmî modlama desteği de 2024 başlarında gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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