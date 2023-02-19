Starlink, dünyanın her yerinden internet sağlamaya hazırlanıyor

Küresel dolaşım hizmeti
Hizmet, dünya genelinde bağlantı sağlamak için Starlink’in uydular arası bağlantılarını (uzay lazerleri) kullanıyor. Starlink’in açıklamasına göre, kısa süreli zayıf bağlantı yaşanabilecek ancak hizmet, zaman içinde önemli ölçüde gelişecek. Starlink, Türkiye, Hindistanda, Kamboçya dahil çeşitli ülkelerde hâlâ onay bekliyor ve diğer ülkelerde de tamamen kullanılamıyor. Öte yandan Starlink’in kapsama alanı dışındaki bazı kullanıcılara global roaming hizmetini sunduğu söylentileri var.
Starlink, kullanıcıların çanaklarıyla seyahat etmelerine zaten izin veriyor ancak küresel dolaşım daha az sınırlamayla gelecek gibi görünüyor. Örneğin, Starlink RV planı, kullanıcıların karavanda seyahat ederken internete erişmelerini sağlıyor ancak hem temel pakete göre daha pahalı hem de dünyanın belli bölgelerinde hizmet veriyor. Ayrıca öncelik ev kullanıcılarına verildiğinden daha düşük hızda internet hizmeti alınıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
27 Kişi Okuyor (5 Üye, 22 Misafir) 17 Masaüstü 10 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2054 kez okundu.
16 kişi, toplam 19 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
spacex, Teknoloji Haberleri ve