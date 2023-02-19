Starlink, dünyanın her yerinden internet sağlamaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Starlink, uydu internet hizmeti alan bazı aboneleriyle dünyanın neredeyse her yerinden karadan internete bağlanmayı sağlayacak yeni bir hizmetin test edildiği bilgisini paylaştı. Küresel dolaşım hizmeti (Global roaming service) adı verilen yeni hizmet, 600 dolarlık temel pakete ek olarak aylık 200 dolar olarak ücretlendirilecek.

Musk'ın Starlink teklifi reddedildi: Türksat'ın kapasitesi yeterl 1 hf. önce eklendi

Küresel dolaşım hizmeti

Hizmet, dünya genelinde bağlantı sağlamak için Starlink’in uydular arası bağlantılarını (uzay lazerleri) kullanıyor. Starlink’in açıklamasına göre, kısa süreli zayıf bağlantı yaşanabilecek ancak hizmet, zaman içinde önemli ölçüde gelişecek. Starlink, Türkiye, Hindistanda, Kamboçya dahil çeşitli ülkelerde hâlâ onay bekliyor ve diğer ülkelerde de tamamen kullanılamıyor. Öte yandan Starlink’in kapsama alanı dışındaki bazı kullanıcılara global roaming hizmetini sunduğu söylentileri var.

Starlink, kullanıcıların çanaklarıyla seyahat etmelerine zaten izin veriyor ancak küresel dolaşım daha az sınırlamayla gelecek gibi görünüyor. Örneğin, Starlink RV planı, kullanıcıların karavanda seyahat ederken internete erişmelerini sağlıyor ancak hem temel pakete göre daha pahalı hem de dünyanın belli bölgelerinde hizmet veriyor. Ayrıca öncelik ev kullanıcılarına verildiğinden daha düşük hızda internet hizmeti alınıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Starlink, küresel dolaşım internet hizmetini test ediyor