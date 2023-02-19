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    Starlink, dünyanın her yerinden internet sağlamaya hazırlanıyor

    Starlink, dünya genelinde internet hizmeti vereceği yeni servisi test etmeye başladı. Küresel dolaşım hizmetinin aylık fiyatı da paylaşıldı.                     
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    starlink global roaming (küresel dolaşım) Tam Boyutta Gör
    Starlink, uydu internet hizmeti alan bazı aboneleriyle dünyanın neredeyse her yerinden karadan internete bağlanmayı sağlayacak yeni bir hizmetin test edildiği bilgisini paylaştı. Küresel dolaşım hizmeti (Global roaming service) adı verilen yeni hizmet, 600 dolarlık temel pakete ek olarak aylık 200 dolar olarak ücretlendirilecek.

    Küresel dolaşım hizmeti

    Hizmet, dünya genelinde bağlantı sağlamak için Starlink’in uydular arası bağlantılarını (uzay lazerleri) kullanıyor. Starlink’in açıklamasına göre, kısa süreli zayıf bağlantı yaşanabilecek ancak hizmet, zaman içinde önemli ölçüde gelişecek. Starlink, Türkiye, Hindistanda, Kamboçya dahil çeşitli ülkelerde hâlâ onay bekliyor ve diğer ülkelerde de tamamen kullanılamıyor. Öte yandan Starlink’in kapsama alanı dışındaki bazı kullanıcılara global roaming hizmetini sunduğu söylentileri var.

    Starlink, kullanıcıların çanaklarıyla seyahat etmelerine zaten izin veriyor ancak küresel dolaşım daha az sınırlamayla gelecek gibi görünüyor. Örneğin, Starlink RV planı, kullanıcıların karavanda seyahat ederken internete erişmelerini sağlıyor ancak hem temel pakete göre daha pahalı hem de dünyanın belli bölgelerinde hizmet veriyor. Ayrıca öncelik ev kullanıcılarına verildiğinden daha düşük hızda internet hizmeti alınıyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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