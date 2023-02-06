Musk'ın Starlink teklifi reddedildi: Türksat'ın kapasitesi yeterli!

Türkiye: Teşekkürler, Türksat uydu kapasitesi yeterli!
Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in uydu iletişim hizmeti Starlink de Türkiye için hizmet vermeye hazır ancak Musk’ın açıklamasına göre Türk hükümeti henüz onay vermiş değil. Musk’ın onay çıkar çıkmaz SpaceX’in en kısa sürede göndereceğini söylemesi üzerine sosyal medyada tartışmalar başladı ve hâlâ sürmekte. Bloomberg’e göre, üst düzey bir yetkili, Türksat’ın uydu kapasitesinin yeterli olduğunu söyleyerek Musk’ın teklifini geri çevirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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