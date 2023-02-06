Musk'ın Starlink teklifi reddedildi: Türksat'ın kapasitesi yeterli!

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. Kahramanmaraş ve birçok ilde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaket anında iletişimin sürdürülmesi için operatörler de gerekli aksiyonu aldı; bölgedeki herkese ücretsiz konuşma, sms ve internet tanımlandı. Operatörlerin ayrıca mobil baz istasyonları ile bölgede kapasite artırımına gittiği bildirildi.

Türkiye’de deprem felaketi: Elon Musk’tan Starlink açıklaması 4 sa. önce eklendi

Türkiye: Teşekkürler, Türksat uydu kapasitesi yeterli!

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in uydu iletişim hizmeti Starlink de Türkiye için hizmet vermeye hazır ancak Musk’ın açıklamasına göre Türk hükümeti henüz onay vermiş değil. Musk’ın onay çıkar çıkmaz SpaceX’in en kısa sürede göndereceğini söylemesi üzerine sosyal medyada tartışmalar başladı ve hâlâ sürmekte. Bloomberg’e göre, üst düzey bir yetkili, Türksat’ın uydu kapasitesinin yeterli olduğunu söyleyerek Musk’ın teklifini geri çevirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.