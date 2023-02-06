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    Anlık Bildirim

    Musk'ın Starlink teklifi reddedildi: Türksat'ın kapasitesi yeterli!

    Türkiye bugün depreme uyandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sırasında iletişimin sağlanması için akıllara Starlink geldi ancak Musk'ın önerisi kabul edilmedi.
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    elon musk starlink türkiye türksat Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. Kahramanmaraş ve birçok ilde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaket anında iletişimin sürdürülmesi için operatörler de gerekli aksiyonu aldı; bölgedeki herkese ücretsiz konuşma, sms ve internet tanımlandı. Operatörlerin ayrıca mobil baz istasyonları ile bölgede kapasite artırımına gittiği bildirildi.

    Türkiye: Teşekkürler, Türksat uydu kapasitesi yeterli!

    Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in uydu iletişim hizmeti Starlink de Türkiye için hizmet vermeye hazır ancak Musk’ın açıklamasına göre Türk hükümeti henüz onay vermiş değil. Musk’ın onay çıkar çıkmaz SpaceX’in en kısa sürede göndereceğini söylemesi üzerine sosyal medyada tartışmalar başladı ve hâlâ sürmekte. Bloomberg’e göre, üst düzey bir yetkili, Türksat’ın uydu kapasitesinin yeterli olduğunu söyleyerek Musk’ın teklifini geri çevirdi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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    2840 kez okundu.
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    starlink, türksat ve
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