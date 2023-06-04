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    Starlink, neredeyse sesin iki katı hızıyla yolculuk yaparak rekor kırdı

    SpaceX'in Starship prototipine eklenen Starlink, ses hızının neredeyse iki katıyla uçması ve yüksek irtifası ile yeni bir performans rekoru kırdı. İşte detaylar:
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    Starlink, sesin iki katı hızıyla yolculuk yaparak rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Nisan ayındaki test aşamalarında Starship prototipine bir Starlink alıcısı ekleyerek Mars'a gidecek roketin yüksek hızlı internet erişimine sahip olmasını amaçlamıştı. Yakın bir zamanda, SpaceX, internet hizmetinin çalıştığını doğruladı ve bu süreçte, ses hızının neredeyse iki katıyla uçarak ve ticari uçakların uçtuğu irtifanın neredeyse üç katı yükseklikte uçarak yeni bir performans rekoru kırdı.

    Starship, yüksek hızlı internete kavuşuyor

    SpaceX'in Starlink'i yüksek yoğunluklu ortamlarda kullanma planının ilk ipucu, 2021'de Federal İletişim Komisyonu'na yapılan bir dosyalamadan gelmişti. Bu dosyalamada SpaceX, Starlink'in yörüngesel uzay uçuşu görevleri için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla testler yapmak için izin istediği görüldü.

    Bu başvurunun kabul edilmesi üzerine SpaceX testleri gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Ancak Starship'in test aşamasında görünen Starlink hizmetinin Dragon uzay aracının mürettebatlı mı yoksa kargo varyantlarında mı test edildiği belli değil.

    Starlink, sesin iki katı hızıyla yolculuk yaparak rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, yörünge uçuşlarına başvurduktan bir ay sonra, Starship'in ikinci aşama yörünge altı test uçuşu sırasında Starlink'i test etme yetkisi talep eden başka bir başvuruda bulundu. Böylece test aşamalarında roketin üzerine kurulu Starlink çanaklarını gösteren roket fotoğrafları da gün yüzüne çıktı.
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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