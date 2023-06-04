Starlink, neredeyse sesin iki katı hızıyla yolculuk yaparak rekor kırdı

SpaceX'in Starlink'i yüksek yoğunluklu ortamlarda kullanma planının ilk ipucu, 2021'de Federal İletişim Komisyonu'na yapılan bir dosyalamadan gelmişti. Bu dosyalamada SpaceX, Starlink'in yörüngesel uzay uçuşu görevleri için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla testler yapmak için izin istediği görüldü.
Bu başvurunun kabul edilmesi üzerine SpaceX testleri gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Ancak Starship'in test aşamasında görünen Starlink hizmetinin Dragon uzay aracının mürettebatlı mı yoksa kargo varyantlarında mı test edildiği belli değil.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)