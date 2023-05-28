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    Bill Gates, yapay zekanın arama motorlarını yok edebileceğini söyledi

    Bill Gates'in yakın bir zamanda yaptığı açıklamalara göre yapay zeka, Google gibi arama motorlarını ve Amazon'u geçersiz kılıp onların yerini alabilir. İşte detaylar:
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    Bill Gates yapay zekanın Amazon'u yok edebileceğini söyledi Tam Boyutta Gör
    Günümüzde birçok alanda yapay zekalardan yardım almaktayız. Ancak Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zeka asistanlarının çevrimiçi kullanıcıların davranışlarını derinden değiştirerek yakında Google gibi arama motorlarını geçersiz kılabileceği konusunda uyarmakta.

    Yapay zeka Amazon'un da sonu olabilir

    Gates, Pazartesi günü gerçekleşen Goldman Sachs ve SV Angel etkinliği sırasında, henüz geliştirilmemiş bir yapay zeka asistanının kişinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını anlayabileceğini ve kişinin okumak için zamanı olmayan şeyleri okumak gibi birçok alanda yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca açıklamalarında "Kişisel temsilciliği kim kazanırsa kazansın, bu büyük bir şey, çünkü bir daha asla bir arama sitesine gitmeyeceksin, asla bir üretkenlik sitesine gitmeyeceksin, asla Amazon’a gitmeyeceksin." ifadelerine de yer verdi.

    Gates, geleceğin bu güçlü yapay zekasının genel kullanıma hazır hâle gelmesinin zaman alacağını, o zamana kadar şirketlerin, OpenAI’nin popüler ChatGPT’sine benzer yapay zeka teknolojilerini kendi ürünlerine yerleştirmeye devam edeceklerini ve ayrıca bu gelecekteki yapay zeka kazananının bir girişim veya teknoloji devi olma ihtimalinin yüzde elli olduğunu söyledi.

    Açıklamalarına devam eden Gates, Eski DeepMind yöneticisi Mustafa Süleyman tarafından kurulan Inflection.AI’e atıfta bulunarak "Inflection da dahil olmak üzere birkaç girişimden etkilendim." dedi. 

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