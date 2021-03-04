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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starship prototipi ilk kez iniş yaptı, ancak dakikalar sonra yine patladı: İşte o anlar

    SpaceX, Starship prototip testlerinde ilk kez iniş başarısı yakaladı. Ancak roket iniş yaptıktan sadece iki dakika sonra infilak etti.
    04 Mart 2021, 10:16 (Güncellendi, 4 gün)
    2,5b
    1
    28
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    SpaceX'in yeni nesil gezegenler arası uzay gemisi Starship'in geliştirme sürecinde bugün önemli bir test daha geride bırakıldı. Yeni prototip roketi SN10'un merakla beklenen test kalkışı bugün gerçekleşti. Deneme uçuşunda Starship prototipi yüzeye başarılı bir iniş gerçekleştirmiş olmasına rağmen dakikalar sonra yine patladı.

    SN10 roketi Perşembe günü TSİ 02.16'da SpaceX'in Teksas'taki fırlatma sahasından kalkışa geçti. Roket, tıpkı SN8 ve SN9 denemelerinde olduğu gibi yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Sonrasında ise gövde üstü iniş pozisyonuna geçerek yüzeye doğru alçalmaya başladı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Starship SN9 prototipi patladı: İşte kalkış ve patlama anlarından müthiş görüntüler

    Ayrıca Bkz. "Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor"

    SpaceX, SN10 testinde bir ilke imza atarak üç Raptor motoruna sahip bir Starship prototopini ilk kez yüzeye indirmeyi başardı. SN10'un iniş anları oldukça etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Ancak inişten sadece iki dakika sonra, her şey yolunda gidiyor sandığımız anlarda SN10 aniden infilak etti ve dev bir alev topuna dönüştü. Roketin patlama anlarını da aşağıda görebilirsiniz.  

    SpaceX, Starship'in geliştirme sürecinde adım adım hedefe ulaşmayı planlıyor. 10 kilometre testlerinde çok kısa sürede iniş başarısı yakalandı. Şirket şimdi bu taraftaki son pürüzleri çözüp yavaş yavaş uzay sınırı olan 100 kilometreye ulaşmayı hedefliyor. SpaceX şu anda Starship'in geliştirme sürecinde büyük bir hızla ilerliyor.

    Starship'in nihai halinin tam 50 metre yüksekliğinde olması ve 6 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Starship ayrıca Super Heavy isimli devasa bir iticinin üzerine yerleştirilecek. Starship'i yüzeyden yörüngeye taşıyacak olan Super Heavy'nin, tam 72 metre uzunluğunda olması ve 28 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Yani Starship ve Super Heavy'nin toplam uzunluğu tam 122 metre olacak.

    SpaceX bu yıl içerisinde Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefi var. 



    https://www.theverge.com/2021/3/3/22311916/spacex-starship-prototype-landing-successful
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    woltmer 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen faniseyler
    Tahmin ettiğim gibi bomboş bir kafa..Neyle neyi karşılaştırdığının farkında mısın? Ne yani aç kalsakta eyvallah mı diyelim? Asıl öğrenilmiş çaresizlik diye buna derler.
    Teksasta son 30 yılın en soğuk kışı yaşandı adamların kışlık giysisi bile yokmuş birde aşırı soğuktan elektrikler kesilince büyük sıkıntı oldu...Onlar acil durum ilan edip gerekli yardımları yaparlar emin ol, burada 5 maske dağıtamadı adamlar. Birde yıllardır parayı betona gömmenin, müteahhitleri zengin etmeye çalışmanın sonucu ekonomik sıkıntı durumu var, ne yapalım aya gidiyoruz diye alkışlayalım mı?
    Tahmin ettiğim gibi bomboş bir kafa..Neyle neyi karşılaştırdığının farkında mısın? Ne yani aç kalsakta eyvallah mı diyelim? Asıl öğrenilmiş çaresizlik diye buna...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    xpugur (ugur coskun) 4 gün ( Mesaj Silindi ) faniseyler
    dalga geçiyosan komik ciddiysen daha da komik :D ... kafanın alacağını bilsem anlatırım ama senin gibilerin ne olursa olsun anlamadığını anlayamadığını algılayamadığını(belli sebeplerden:D) zaman içinde öğrendiğim için uğraşmayacağım :) sen kafana göre takılmaya devam et :D ....
    dalga geçiyosan komik ciddiysen daha da komik :D ... kafanın alacağını bilsem anlatırım ama senin gibilerin ne olursa olsun anlamadığını anlayamadığını algılaya...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakın gelecekte insanlar 100'er 100'er bu araçlar ile uzaya çıkacak. Adamlar önce kendi kendine inen roketler geliştirerek dünyadaki en ucuz uydu yerleştirme fırlatışlarının kapısını açtılar, daha sonra global internetin ucuz ve hızlı versiyonuna öncülük ettiler şimdi de bu. Helal olsun. Paranın teknoloji geliştirmek için kullanılması güzel şey.
    Yakın gelecekte insanlar 100'er 100'er bu araçlar ile uzaya çıkacak. Adamlar önce kendi kendine inen roketler geliştirerek dünyadaki en ucuz uydu yerleştirme fı...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çalışanlar aç ve sefil. Düşer tabi.
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    H hakanhan68 3 gün ( Mesaj Silindi )
    reis elonu telefonda uyardı bak bizim roketi kullan dünyaya rezil olma dedi dinletemedi .elon dik başlı illa ben yapıcam.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ilk yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu https://v.aa.com.tr/1958374

    https://twitter.com/anadoluajansi/status/1300384083915296771
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    SuperVisör (mahir cam) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Anti gravite itici sevk sistemleri şart roket teknolojisinin gelecegi yok Akon.
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    S sultanneb 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Salla bir tane bitcoin tweeti
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    by_dj_omar (Omar Amar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3 tane raptor motora yazık oldu :(
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    rash.87 (R...... K......) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sorun yok, haftaya iki Bitcoin Tweet'i roketin parası çıkar. Elon sistemi kurdu, roket mi patladı at bi tweet şirket Zarar mı yazdı at bitane daha
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Altyazar 4 gün ( Mesaj Silindi ) rash.87
    kahkaha attim, ama olay aynen bu sekilde
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    faniseyler (halit özdemir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Texas’ta adamlar ısınmak için mobilyalarını yaktı..
    Cumhuriyetçilerden hiçbiri de çıkıp “Texas’ta millet su bidonları ile sokaklarda. Ne işimiz var Mars'ta” demedi..
    Diğer tarafta ise bu adımlarla, projelerle dalga geçen siyaset anlayışı var..
    Millete sürekli olumsuzluk ve kötümserlik pompalanıyor..
    “AY’DA NE İŞİMİZ VAR?"
    “El âlem gider Ay'a biz kalırız yaya” tekerlemesini duymayanımız yoktur..
    Aslında başarısızlığın hücrelerimize işlemiş hâli..
    Veya öğrenilmiş çaresizlik..
    Muhalif kesim geçmişte takılıp kalmış..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 Ay’a gitme projesini sindiremedi..
    “Ay'da ne işimiz var, millet aç” kompleksini aşamadı..
    Türkiye sizin ülkeniz değil mi?
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    xpugur (ugur coskun) 4 gün ( Mesaj Silindi ) faniseyler
    dalga geçiyosan komik ciddiysen daha da komik :D ... kafanın alacağını bilsem anlatırım ama senin gibilerin ne olursa olsun anlamadığını anlayamadığını algılayamadığını(belli sebeplerden:D) zaman içinde öğrendiğim için uğraşmayacağım :) sen kafana göre takılmaya devam et :D ....
    Yanıtla +15
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    woltmer 4 gün ( Mesaj Silindi ) faniseyler
    Tahmin ettiğim gibi bomboş bir kafa..Neyle neyi karşılaştırdığının farkında mısın? Ne yani aç kalsakta eyvallah mı diyelim? Asıl öğrenilmiş çaresizlik diye buna derler.
    Teksasta son 30 yılın en soğuk kışı yaşandı adamların kışlık giysisi bile yokmuş birde aşırı soğuktan elektrikler kesilince büyük sıkıntı oldu...Onlar acil durum ilan edip gerekli yardımları yaparlar emin ol, burada 5 maske dağıtamadı adamlar. Birde yıllardır parayı betona gömmenin, müteahhitleri zengin etmeye çalışmanın sonucu ekonomik sıkıntı durumu var, ne yapalım aya gidiyoruz diye alkışlayalım mı?
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    EĞİNLİ (Ahmet TEKİN) 4 gün ( Mesaj Silindi ) faniseyler
    Oğlum Teksas da yaşıyor hava soğuk ama anlattığınız,anlatmaya çalıştığınız bir durum yaşanmadı.

    Hayali projelere inanmayın,buna güvenerek yorum yapmayın.
    Yanıtla +5
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    mokoko_TR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    insanlık dar alanda yerçekimine muhalefet edemedikce uzay ve hava işlerinde gerçek anlamda devrim yapamaz
    Yanıtla +1
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım patlayan roketlerin parasını çıkartmak için twittler ile yine coin piyasasını havalandıracak. Bitcoin veya dogecoinde pozisyonlarınızı alın.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +5
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakın gelecekte insanlar 100'er 100'er bu araçlar ile uzaya çıkacak. Adamlar önce kendi kendine inen roketler geliştirerek dünyadaki en ucuz uydu yerleştirme fırlatışlarının kapısını açtılar, daha sonra global internetin ucuz ve hızlı versiyonuna öncülük ettiler şimdi de bu. Helal olsun. Paranın teknoloji geliştirmek için kullanılması güzel şey.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    mokoko_TR 4 gün ( Mesaj Silindi ) BigMajestic
    teknolojiyi senin sandıgın gibi insanlık için deil cepleri ve emelleri için geliştiriyorlar sevgi pıtırcığı
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