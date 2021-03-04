Starship prototipi ilk kez iniş yaptı, ancak dakikalar sonra yine patladı: İşte o anlar

SpaceX'in yeni nesil gezegenler arası uzay gemisi Starship'in geliştirme sürecinde bugün önemli bir test daha geride bırakıldı. Yeni prototip roketi SN10'un merakla beklenen test kalkışı bugün gerçekleşti. Deneme uçuşunda Starship prototipi yüzeye başarılı bir iniş gerçekleştirmiş olmasına rağmen dakikalar sonra yine patladı.

SN10 roketi Perşembe günü TSİ 02.16'da SpaceX'in Teksas'taki fırlatma sahasından kalkışa geçti. Roket, tıpkı SN8 ve SN9 denemelerinde olduğu gibi yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Sonrasında ise gövde üstü iniş pozisyonuna geçerek yüzeye doğru alçalmaya başladı.

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SpaceX, SN10 testinde bir ilke imza atarak üç Raptor motoruna sahip bir Starship prototopini ilk kez yüzeye indirmeyi başardı. SN10'un iniş anları oldukça etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Ancak inişten sadece iki dakika sonra, her şey yolunda gidiyor sandığımız anlarda SN10 aniden infilak etti ve dev bir alev topuna dönüştü. Roketin patlama anlarını da aşağıda görebilirsiniz.

SpaceX, Starship'in geliştirme sürecinde adım adım hedefe ulaşmayı planlıyor. 10 kilometre testlerinde çok kısa sürede iniş başarısı yakalandı. Şirket şimdi bu taraftaki son pürüzleri çözüp yavaş yavaş uzay sınırı olan 100 kilometreye ulaşmayı hedefliyor. SpaceX şu anda Starship'in geliştirme sürecinde büyük bir hızla ilerliyor.

Starship'in nihai halinin tam 50 metre yüksekliğinde olması ve 6 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Starship ayrıca Super Heavy isimli devasa bir iticinin üzerine yerleştirilecek. Starship'i yüzeyden yörüngeye taşıyacak olan Super Heavy'nin, tam 72 metre uzunluğunda olması ve 28 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Yani Starship ve Super Heavy'nin toplam uzunluğu tam 122 metre olacak.

SpaceX bu yıl içerisinde Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefi var.

https://www.theverge.com/2021/3/3/22311916/spacex-starship-prototype-landing-successful

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