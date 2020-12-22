Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam, 2020 Yılın Oyunu adaylarını açıkladı

    Steam Ödülleri 2020'nin adayları açıklandı. Bugün başlayacak olan oylamayla bu yılın kazananları belirlenecek. İşte aday listesi:
    23 sa.
    6,3b
    6
    15
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Steam, 2020 Yılın Oyunu adaylarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Valve, Steam Ödülleri 2020'nin adaylarını nihayet tamamıyla açıkladı. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananlar Steam kullanıcılarının oylarıyla belirlenecek. Ödüllere şöyle bir baktığımızda çok da fazla bir sürprizin olmadığını görüyoruz.

    Kategorilerin bazıların ilginç bazı seçimler olduğu söylenebilir. Örneğin Aşk İle Devam Ettirilen kategorisinde, son yıllarda yeni içerik yayınlanmamış olan Witcher 3 oyununun aday gösterildiğini görüyoruz. Ayrıca Üstün Görsel Stil kategorisinde bu yılın fiyaskolarından olan Marvel's Avengers'ın yer alması da ilginç bir detay olarak değerlendirilebilir.

    Steam Ödülleri 2020'nin kazananları oyuncuların oylarıyla belirlenecek. Oylama bugün TSİ 21.00'da Kış İndirimleri'yle birlikte start veriyor. İki hafta sürecek oylama sonucunda kazananlar belli olacak.

    YILIN OYUNU

    Sizi etkileyen şey sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ya da bağımlılık yaratan çok oyunculu moduydu. Gerekçeniz ne olursa olsun 2020'un En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun tamamen harika bir oyun olacak.

    • Red Dead Redemption 2
    • Hades
    • DOOM Eternal
    • Fall Guys: Ultimate Knockout
    • DEATH STRANDING

    YILIN VR OYUNU

    Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam, yılın oyununu açıkladı: İşte Steam Ödülleri'nin kazananları
    • Half-Life: Alyx
    • Phasmophobia
    • The Room VR: A Dark Matter
    • Thief Simulator VR
    • STAR WARS: Squadrons

    AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN

    Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.

    • Counter-Strike: Global Offensive
    • Among Us
    • Terraria
    • The Witcher 3: Wild Hunt
    • No Man's Sky

    ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ

    Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki de birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.

    • Fall Guys: Ultimate Knockout
    • Sea of Thieves
    • Borderlands 3
    • Deep Rock Galactic
    • Risk of Rain 2

    EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ

    Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.

    • DEATH STRANDING
    • Control Ultimate Edition
    • Superliminal
    • Noita
    • Teardown

    ZENGİN HİKÂYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN

    Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. İzlediğiniz en etkileyici diziler kadar sizi içine çekecek ve çığır açıcı diziler kadar da cesur bir hikâyeye sahip. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!

    • Red Dead Redemption 2
    • Detroit: Become Human
    • Mafia: Definitive Edition
    • Metro Exodus
    • Horizon Zero Dawn Complete Edition

    KÖTÜ OLDUĞUNUZ EN İYİ OYUN

    Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.

    • Apex Legends
    • Crusader Kings III
    • Ghostrunner
    • EA SPORTS FIFA 21
    • GTFO

    ÜSTÜN GÖRSEL STİL

    Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)... Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.

    • Ori and the Will of the Wisps
    • Battlefield V
    • There Is No Game: Jam Edition 2015
    • Marvel's Avengers
    • Black Mesa

    EN İYİ ALBÜM

    Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!

    • DOOM Eternal
    • Halo: The Master Chief Collection
    • Helltaker
    • Need for Speed Heat
    • Persona 4 Golden

    ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN

    Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.

    • The Sims 4
    • Microsoft Flight Simulator
    • Satisfactory
    • Untitled Goose Game
    • Factorio


    https://store.steampowered.com/SteamAwards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Christopher Nolan, filmlerinin muhtemel oyun uyarlamaları hakkında konuştu
    8 sa.
    Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı
    12 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Steam, 2020 Yılın Oyunu adaylarını açıkladı", başlığı düzeltin lütfen !
    "Steam, 2020 Yılının Aday Oyunlarını Açıkladı" olmalı
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Half Life: Alyx kesinlikle VR kategorisini kazanmalı
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    IcyTea Lemon (Furkan ) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk 10 aralikta cikmasina ragmen neden steamin yaptigi listede yok cok ilginc. Cyber, game awards icin gec kalmisti sadece.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kolsuz_oyuncu 58 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/ADCaw Bakmak isteyen varsa Kendine Müzisyenin oyları
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    okayynn (Okan Ü.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hades'in en iyi albüme sahip oyun olarak aday gösterilmemesi çok ilginç.O kategoride olsa yüksek ihtimalle en iyi albüm ödülünü alırdı
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    olyhee (Burak Savran) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) okayynn
    Bir önceki indirimde oylama yapıldı hocam. İnsanlar seçseydi koyarlardı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resident evil bi tanesine bile girememiş ya üzüldüm bak şimdi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    NFS Heat en iyi albüm ödülüne nasıl aday olabilir ya? Ben sırf müziklerinden baydığım için oynamayı bıraktım
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 19 sa. ( Mesaj Silindi ) Psychotechnic
    Gelmiş geçmiş en kötü albüme sahip NFS. Tüm oyunu ESG tarih videoları dinleyerek oynadım.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hardwell. (Ç. M.) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Psychotechnic
    Ben müzikte Persona 4 Golden'ı seçmiştim. Umarım alır hak ettiği ödülü. Hades'in müzikleri de iyiydi aslında. Hatta Ghostrunner başka kategoride aday gösterilirken en iyi albümde gösterilmemiş. Persona 4 Golden ile birlikte benim favorim olurdu. İlginç seçimler olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır oyun oynamayı bırakmıştım, Bu yıl Satisfactory bana yeni notebook aldırdı, şu an yaklaşık bir 30 oyun kurulu halde. Ulan...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Half Life: Alyx kesinlikle VR kategorisini kazanmalı
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlara oy verince steam bize hava civa da olsa bişi veriyormuydu.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kolsuz_oyuncu 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) clarq26
    Koleksiyon kartı veriyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Steam, 2020 Yılın Oyunu adaylarını açıkladı", başlığı düzeltin lütfen !
    "Steam, 2020 Yılının Aday Oyunlarını Açıkladı" olmalı
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 sa. Xbox Live Gold üyelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 15 sa. Xiaomi Mi 11 serisinin tanıtım tarihi açıklandı 16 sa. Eski Android sürümlerini güvenlik açığına maruz bırakacak sertifika sorunu çözüldü 16 sa. Kıyamet sonrasında geçen oyun Metro 2033 Redux, Epic Games'te ücretsiz 16 sa. Yeni Dacia Logan Türkiye'de Renault markası altında farklı bir isimle satılacak 17 sa. Covid-19'un Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığı araştırılıyor 17 sa. Monster'da Bu Hafta - Trials Rising 17 sa. İş Bankası Dijital Kasa Uygulaması - İnceleme 17 sa. YouTube, indirmeleri cihazlar arasında senkronize etmeyi test ediyor 18 sa. James Bond stüdyosu MGM yakında satılabilir 18 sa. Galaxy Buds Pro’nun yeni özellikleri ortaya çıktı 19 sa. Mercedes'in yeni multimedya sistemi "MBUX Hyperscreen" 7 Ocak'ta tanıtılacak 19 sa. THY, Türkiye'nin ilk yerli wireless IFE sunucu ve modemini üretti 20 sa. The Mandalorian 3. sezon için duyurulan tarih, başka bir Star Wars dizisine ait; The Mandalorian seneye gelmeyecek 20 sa. Makyajlı Opel Crossland Türkiye fiyatı belli oldu 21 sa. Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı 21 sa. PlayStation oyunlarında "Ocak İndirimleri" başladı; %70'e varan fırsatlar 22 sa. Apple'ın sürücüsüz otomobili 2024 yılında üretime girebilir 22 sa. Slightly Mad: "Project Cars 4, yapılmış en gerçekçi simülasyon oyunu olacak" 22 sa. Kanser hücrelerine spesifik ilaç taşıyan nano parçacıklar geliştirildi 23 sa. GÖRÜNTÜLENEN Steam, 2020 Yılın Oyunu adaylarını açıkladı Sonraki Karşınızda Lada Niva'nın daha modern versiyonu: 2021 Lada Niva Travel 1 gün AMD ilk Navi 2 iGPU’lu APU’sunu önümüzdeki yıl duyurabilir 1 gün FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi 1 gün Intel Xe grafikli mini GPD Win 3 gelecek yıl piyasaya çıkacak 1 gün Among Us, aylık aktif oyuncu sayısında tarihi rekor kırdı 1 gün Hayabusa2'nin hedefindeki yeni asteroit böyle görüntülendi 1 gün Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı 1 gün Goodyear'dan tükenmeyen lastik: ReCharge 1 gün Sony'nin God of War ve Uncharted 4'ten kazandığı müthiş para ortaya çıktı 1 gün ABD Hazinesine yapılan siber saldırının Rusya bağlantısı araştırılıyor 1 gün 11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak 1 gün Huawei Mate 40 Pro+, DXOMARK’ta yeni lider 1 gün Elephone PX Pro telefon ve W6 akıllı saati denedik 1 gün Wonder Woman 1984'ün gişe hasılatı beklenenden çok daha düşük 1 gün Rocket Lake işlemcilerinin TDP değerleri ortaya çıktı 1 gün Xbox Game Pass'e "Aile Üyeliği" gelebilir 1 gün Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor 1 gün Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf 1 gün AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü 1 gün 65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız