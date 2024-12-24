Steam 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı: İşte liste

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Tam Boyutta Gör 2024 yılı oyunlar açısından iyi bir yıldı. Astro Bot, Black Myth Wukong, Final Fantasy VII Rebirth ve Helldivers 2 dahil birçok oyun büyük beğeni topladı. Şimdi en popüler oyun platformlarından Steam, her yıl olduğu gibi PC, Steam Deck, VR, Controller ve diğer kategorilerde en çok hangi oyunların oynandığını sergileyen "2024'ün En İyileri" listesini açıkladı.

Steam 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı

Kaçıranlar için Steam, her gün binlerce oyuncuyu bünyesinde topluyor. Herkesin merak ettiği sorular arasında ise en çok hangi oyunların oynandığı ya da satıldığı bulunuyor. Şimdi bu konuya açıklık getiren platform, 2024'ün sonuna yaklaşırken, yılın en çok satılan ve oynanan oyunlarını listeledi.

Oyunların gelirleri ve satış rakamları ise Steam tarafından açıklanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılıyor. Buna göre listenin Platin sıralamasında, Baldur's Gate 3, Black Myth Wukong, Apex Legends, Dota 2, Call of Duty Black Ops 6, Destiny 2, Elden Ring, Palworld, Warhammer 40K: Space Marine 2, Counter Strike 2, Helldivers 2 ve PUBG bulunuyor.

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Yılın en çok oynanan oyunları ise, Apex Legends, DOTA 2, CS2, Path of Exile 2, Palworld, PUBG, Helldivers 2, Black Myth Wukong, Elden Ring ve Marvels Rivals oldu. Tüm oyunlar ve kategorilere hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz...

Platin

Baldur's Gate 3

Black Myth Wukong

Apex Legends

Dota 2

Call of Duty Black Ops 6

Destiny 2

Elden Ring

Palworld

Warhammer 40K: Space Marine 2

Counter Strike 2

Helldivers 2

PUBG

Gold

Path of Exile 2

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

NARAKA: BLADEPOINT

FC24

Dead By Daylight

FC25

Warframe

Enshrouded

The First Descendant

Throne of Liberty

War Thunder

Cyberpunk 2077

Silver

Tekken 8

Call of Duty: Modern Warfare 3

Lethal Company

Final Fantasy XIV

Granblue Fantasy: Relink

Stardew Valley

Diablo IV

Forza Horizon 5

Manor Lords

Last Epoch

Forza Horizon 4

One Human

Rust

Yo-Gi-Oh: Master Duel

Red Dead Redemption 2

The Elder Scrolls Online

Stalker 2

Grand Theft Auto V

Fallout 76

Hogwarts Legacy

Rainbow Six Siege

Grey Zone Warfare

Dragon's Dogma 2

Lost Ark

Ghost of Tsushima

COD: Warzone

Bronz

World of Warships

P3R

Ark

PoE

Hearts of Iron 4

Satsifactory

Civ6

Stellaris

No Mans Sky

It Takes Two

Fallout 4

Silent Hill 2

Content Warning

Rimworld

Ready or Not

MH World

Metaphor

Chained Together

Sims 4

Horizon FW

TF2

MH Wilds

The Finals

BodyCam

Euro Truck Sim

Factorio

V Rising

Dragon Age Veilguard

Project Zomboid

Wallpaper Engine

Crusader Kings 3

Balatro

Sons of Forest

Supermarket Sim

Overwatch 2

Hades II

Black Desert

Farming Sim 25

Hunt Showdown

American Truck Sim

Phasmophobia

TW Warhammer 3

SF6

Sea of Thieves

Liars Bar

Sekiro

TCG Card Shop Sim

BF2042

2K25

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