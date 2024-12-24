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    Steam 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı: İşte liste

    Steam, her yıl olduğu gibi 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı. Peki Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olarak ayrılan listede hangi oyunlar bulunuyor? İşte yılın en çok satan oyunları...
    Steam 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    2024 yılı oyunlar açısından iyi bir yıldı. Astro Bot, Black Myth Wukong, Final Fantasy VII Rebirth ve Helldivers 2 dahil birçok oyun büyük beğeni topladı. Şimdi en popüler oyun platformlarından Steam, her yıl olduğu gibi PC, Steam Deck, VR, Controller ve diğer kategorilerde en çok hangi oyunların oynandığını sergileyen "2024'ün En İyileri" listesini açıkladı.

    Steam 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı

    Kaçıranlar için Steam, her gün binlerce oyuncuyu bünyesinde topluyor. Herkesin merak ettiği sorular arasında ise en çok hangi oyunların oynandığı ya da satıldığı bulunuyor. Şimdi bu konuya açıklık getiren platform, 2024'ün sonuna yaklaşırken, yılın en çok satılan ve oynanan oyunlarını listeledi.

    Oyunların gelirleri ve satış rakamları ise Steam tarafından açıklanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılıyor. Buna göre listenin Platin sıralamasında, Baldur's Gate 3, Black Myth Wukong, Apex Legends, Dota 2, Call of Duty Black Ops 6, Destiny 2, Elden Ring, Palworld, Warhammer 40K: Space Marine 2, Counter Strike 2, Helldivers 2 ve PUBG bulunuyor.

    Yılın en çok oynanan oyunları ise, Apex Legends, DOTA 2, CS2, Path of Exile 2, Palworld, PUBG, Helldivers 2, Black Myth Wukong, Elden Ring ve Marvels Rivals oldu. Tüm oyunlar ve kategorilere hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz...

    Platin

    • Baldur's Gate 3
    • Black Myth Wukong
    • Apex Legends
    • Dota 2
    • Call of Duty Black Ops 6
    • Destiny 2
    • Elden Ring
    • Palworld
    • Warhammer 40K: Space Marine 2
    • Counter Strike 2
    • Helldivers 2
    • PUBG

    Gold

    • Path of Exile 2
    • DRAGON BALL: Sparking! ZERO
    • NARAKA: BLADEPOINT
    • FC24
    • Dead By Daylight
    • FC25
    • Warframe
    • Enshrouded
    • The First Descendant
    • Throne of Liberty
    • War Thunder
    • Cyberpunk 2077

    Silver

    • Tekken 8
    • Call of Duty: Modern Warfare 3
    • Lethal Company
    • Final Fantasy XIV
    • Granblue Fantasy: Relink
    • Stardew Valley
    • Diablo IV
    • Forza Horizon 5
    • Manor Lords
    • Last Epoch
    • Forza Horizon 4
    • One Human
    • Rust
    • Yo-Gi-Oh: Master Duel
    • Red Dead Redemption 2
    • The Elder Scrolls Online
    • Stalker 2
    • Grand Theft Auto V
    • Fallout 76
    • Hogwarts Legacy
    • Rainbow Six Siege
    • Grey Zone Warfare
    • Dragon's Dogma 2
    • Lost Ark
    • Ghost of Tsushima
    • COD: Warzone

    Bronz

    • World of Warships
    • P3R
    • Ark
    • PoE
    • Hearts of Iron 4
    • Satsifactory
    • Civ6
    • Stellaris
    • No Mans Sky
    • It Takes Two
    • Fallout 4
    • Silent Hill 2
    • Content Warning
    • Rimworld
    • Ready or Not
    • MH World
    • Metaphor
    • Chained Together
    • Sims 4
    • Horizon FW
    • TF2
    • MH Wilds
    • The Finals
    • BodyCam
    • Euro Truck Sim
    • Factorio
    • V Rising
    • Dragon Age Veilguard
    • Project Zomboid
    • Wallpaper Engine
    • Crusader Kings 3
    • Balatro
    • Sons of Forest
    • Supermarket Sim
    • Overwatch 2
    • Hades II
    • Black Desert
    • Farming Sim 25
    • Hunt Showdown
    • American Truck Sim
    • Phasmophobia
    • TW Warhammer 3
    • SF6
    • Sea of Thieves
    • Liars Bar
    • Sekiro
    • TCG Card Shop Sim
    • BF2042
    • 2K25
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    Sinoeis 21 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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