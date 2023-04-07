Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Steam, gelecek yıldan itibaren Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerine olan desteğini sonlandıracağını duyurmuştu. Şimdi Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu, Apple macOS 10.11 "El Capitan" ve macOS 10.12 "Sierra" sürümlerine de veda etmeye hazırlanıyor.

Steam'in macOS 10.11 ve 10.12 desteği sona eriyor

Bugün yapılan duyuruda Valve, Steam'in 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren macOS 10.11 ("El Capitan") ve 10.12 ("Sierra") sürümlerinde desteklemeyeceğini duyurdu. Bu noktada "Steam'deki temel özelliklerin, artık macOS'un eski sürümlerinde çalışmayan gömülü bir Google Chrome sürümünü temel aldığını'' belirten oyun devi, ''gelecekteki Steam sürümlerinin yalnızca macOS 10.13 (High Sierra) üzeri sistemlerde bulunan macOS özellik ve güvenlik güncelleştirmelerine ihtiyaç duyacağını' söylüyor.

Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırıyor: İşte tarihi 1 hf. önce eklendi

Bu açıklamaya ek olarak Valve, kullanıcıların Steam ve ilgili ürünler için daha yeni bir macOS sürümlerine geçmelerini tavsiye etti. Bilindiği üzere Steam, ilk olarak 2003 yılında bir oyun başlatıcı ve Valve oyunları için otomatik güncelleme aracı olarak piyasaya sürüldü.

Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırıyor: İşte tarihi 1 hf. önce eklendi

Hemen ardından üçüncü taraf yayıncılara da benzer bir kolaylığı sunmak isteyen platform, günümüzün en popüler oyun mağazası olmayı başardı. Günümüzde ise odağını SteamOS tabanlı Steam Deck'e çeviren oyun devi, görünüşe göre eski nesil sistemlere olan desteğini yavaş yavaş kesmeye devam edecek.

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Steam, belirli macOS sürümleri için desteği sonlandırıyor