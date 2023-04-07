Steam, belirli macOS sürümleri için desteği sonlandırıyor

Steam'in macOS 10.11 ve 10.12 desteği sona eriyor
Bugün yapılan duyuruda Valve, Steam'in 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren macOS 10.11 ("El Capitan") ve 10.12 ("Sierra") sürümlerinde desteklemeyeceğini duyurdu. Bu noktada "Steam'deki temel özelliklerin, artık macOS'un eski sürümlerinde çalışmayan gömülü bir Google Chrome sürümünü temel aldığını'' belirten oyun devi, ''gelecekteki Steam sürümlerinin yalnızca macOS 10.13 (High Sierra) üzeri sistemlerde bulunan macOS özellik ve güvenlik güncelleştirmelerine ihtiyaç duyacağını' söylüyor.
Bu açıklamaya ek olarak Valve, kullanıcıların Steam ve ilgili ürünler için daha yeni bir macOS sürümlerine geçmelerini tavsiye etti. Bilindiği üzere Steam, ilk olarak 2003 yılında bir oyun başlatıcı ve Valve oyunları için otomatik güncelleme aracı olarak piyasaya sürüldü.
Hemen ardından üçüncü taraf yayıncılara da benzer bir kolaylığı sunmak isteyen platform, günümüzün en popüler oyun mağazası olmayı başardı. Günümüzde ise odağını SteamOS tabanlı Steam Deck'e çeviren oyun devi, görünüşe göre eski nesil sistemlere olan desteğini yavaş yavaş kesmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı