Steam 'Cadılar Bayramı' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

Valve, bir süredir merakla beklenen Cadılar Bayramı indirimlerini bugün itibarıyla başlattı. Toplam beş gün sürecek olan indirimler 1 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.
Cadılar Bayramı indirimleri elbette Yaz İndirimleri veya Kış İndirimleri gibi geniş ölçekli bir kampanya değil. Teması Cadılar Bayramı olduğu için genellikle korku/gerilim oyunları indirime girmiş durumda. Resident Evil 2, Vampyr, Hunt: Showdown gibi popüler yapımlarda önemli indirimler dikkat çekiyor.
- Resident Evil 2 %50 indirimle 199,50 TL
- A Plague Tale: Innocence %40 indirimle 78,00 TL
- Call of Cthulhu %50 indirimle 80,00 TL
- Vampyr %66 indirimle 61,20 TL
- Hitman 2 - Gold Edition %60 indirimle 57,60 TL
- Hunt: Showdown %30 indirimle 76,30 TL
- The Evil Within 2 %67 indirimle 87,78 TL
- Outlast 2 %75 indirimle 12,50 TL
- SOMA %85 indirimle 7,35 TL (Epic Store'da bu hafta ücretsiz olacak)
- Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
- Dead by Daylight %50 indirimle 15,30 TL
- Dying Light %66 indirimle 20,39 TL
- Hitman 2 - Gold Edition %60 indirimle 57,60 TL
- Dead Space 2 %75 indirimle 7,75 TL
- Blair Witch %25 indirimle 37,50 TL
- Observer %75 indirimle 12,25 TL
- Unavowed %30 indirimle 16,80 TL
- Little Nightmares %75 indirimle 7,75 TL
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