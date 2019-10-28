Steam 'Cadılar Bayramı' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

Tam Boyutta Gör

Valve, bir süredir merakla beklenen Cadılar Bayramı indirimlerini bugün itibarıyla başlattı. Toplam beş gün sürecek olan indirimler 1 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

Cadılar Bayramı indirimleri elbette Yaz İndirimleri veya Kış İndirimleri gibi geniş ölçekli bir kampanya değil. Teması Cadılar Bayramı olduğu için genellikle korku/gerilim oyunları indirime girmiş durumda. Resident Evil 2, Vampyr, Hunt: Showdown gibi popüler yapımlarda önemli indirimler dikkat çekiyor.

Resident Evil 2 %50 indirimle 199,50 T L

%50 indirimle L A Plague Tale: Innocence %40 indirimle 78,00 TL

%40 indirimle Call of Cthulhu %50 indirimle 80,00 TL

%50 indirimle Vampyr %66 indirimle 61,20 TL

%66 indirimle Hitman 2 - Gold Edition %60 indirimle 57,60 TL

%60 indirimle Hunt: Showdown %30 indirimle 76,30 TL

%30 indirimle The Evil Within 2 %67 indirimle 87,78 TL

%67 indirimle Outlast 2 %75 indirimle 12,50 TL

%75 indirimle SOMA %85 indirimle 7,35 TL (Epic Store'da bu hafta ücretsiz olacak)

%85 indirimle (Epic Store'da bu hafta ücretsiz olacak) Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL

%60 indirimle Dead by Daylight %50 indirimle 15,30 TL

%50 indirimle Dying Light %66 indirimle 20,39 TL

%66 indirimle Hitman 2 - Gold Edition %60 indirimle 57,60 TL

%60 indirimle Dead Space 2 %75 indirimle 7,75 TL

%75 indirimle Blair Witch %25 indirimle 37,50 TL

%25 indirimle Observer %75 indirimle 12,25 TL

%75 indirimle Unavowed %30 indirimle 16,80 TL

%30 indirimle Little Nightmares %75 indirimle 7,75 TL