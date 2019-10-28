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    Steam 'Cadılar Bayramı' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

    Cadılar Bayramı promosyonları 1 Kasım'da sona erecek. Dikkat çeken bazı indirimleri aşağıda listeledik.
    21 dk. (Son Güncelleme: 5 dk.)
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    39
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam 'Cadılar Bayramı' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler
    Tam Boyutta Gör

    Valve, bir süredir merakla beklenen Cadılar Bayramı indirimlerini bugün itibarıyla başlattı. Toplam beş gün sürecek olan indirimler 1 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

    Cadılar Bayramı indirimleri elbette Yaz İndirimleri veya Kış İndirimleri gibi geniş ölçekli bir kampanya değil. Teması Cadılar Bayramı olduğu için genellikle korku/gerilim oyunları indirime girmiş durumda. Resident Evil 2, Vampyr, Hunt: Showdown gibi popüler yapımlarda önemli indirimler dikkat çekiyor.

     

    • Resident Evil 2 %50 indirimle 199,50 TL
    • A Plague Tale: Innocence %40 indirimle 78,00 TL
    • Call of Cthulhu %50 indirimle 80,00 TL
    • Vampyr %66 indirimle 61,20 TL
    • Hitman 2 - Gold Edition %60 indirimle 57,60 TL
    • Hunt: Showdown %30 indirimle 76,30 TL
    • The Evil Within 2 %67 indirimle 87,78 TL
    • Outlast 2 %75 indirimle 12,50 TL
    • SOMA %85 indirimle 7,35 TL (Epic Store'da bu hafta ücretsiz olacak)
    • Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
    • Dead by Daylight %50 indirimle 15,30 TL
    • Dying Light %66 indirimle 20,39 TL
    • Hitman 2 - Gold Edition %60 indirimle 57,60 TL
    • Dead Space 2 %75 indirimle 7,75 TL
    • Blair Witch %25 indirimle 37,50 TL
    • Observer %75 indirimle 12,25 TL
    • Unavowed %30 indirimle 16,80 TL
    • Little Nightmares %75 indirimle 7,75 TL


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