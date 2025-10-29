Steam "Çığlık Festivali" İndirimleri başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Steam'de "Çığlık Festivali" İndirimleri başladı
Steam'de Cadılar Bayramına özel başlayan fırsat kapsamında büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 3 Kasım'a sürecek indirim döneminde, Sons Of The Forest 14,99 dolar yerine 4,79 dolar, Hollow Knight 5.99 dolar yerine 2.99 dolar, Hades 8,25 dolar yerine 2,80 dolar, Cronos: The New Dawn ise 44.99 dolar yerine 38.24 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Left 4 Dead 2, The Outlast Trials, Dead by Daylight, Vampire Survivors, DEVOUR ve V Rising gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Sons Of The Forest
|14.99 dolar
|4.79 dolar
|%68
|Hollow Knight
|5.99 dolar
|2.99 dolar
|%50
|Dead by Daylight
|14.99 dolar
|5.99 dolar
|%60
|Hades
|8.25 dolar
|2.80 dollar
|%66
|Vampire Survivors
|3.49 dolar
|2.44 dolar
|%30
|Little Nightmares
|12.99 dolar
|3.24 dolar
|%75
|Left 4 Dead 2
|5.79 dolar
|1.15 dolar
|%80
|The Outlast Trials
|18.99 dolar
|5.69 dolar
|%70
|Escape the Backrooms
|5.79 dolar
|5.21 dolar
|%10
|DEVOUR
|5.79 dolar
|2.89 dolar
|%50
|Cronos: The New Dawn
|44.99 dolar
|38.24 dolar
|%15
|V Rising
|17.99 dolar
|8.99 dolar
|%50
|Control Ultimate Edition
|18.99 dolar
|1.89 dolar
|%90
