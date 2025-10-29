Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam "Çığlık Festivali" İndirimleri başladı: Yüzde 90'a varan indirim

    Steam'de Cadılar Bayramına özel "Çığlık Festivali" İndirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 3 Kasım. İşte Steam'de indirime giren oyunlar...

    Steam 'Çığlık Festivali' İndirimleri başladı: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Steam'in her yıl düzenlediği ve merakla beklenen "Çığlık Festivali İndirimleri" resmen başladı. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam Sonbahar İndirimleri 3 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Cadılar Bayramı" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

    Steam'de "Çığlık Festivali" İndirimleri başladı

    Steam'de Cadılar Bayramına özel başlayan fırsat kapsamında büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 3 Kasım'a sürecek indirim döneminde, Sons Of The Forest 14,99 dolar yerine 4,79 dolar, Hollow Knight 5.99 dolar yerine 2.99 dolar, Hades 8,25 dolar yerine 2,80 dolar, Cronos: The New Dawn ise 44.99 dolar yerine 38.24 dolar fiyatla satın alınabiliyor. 

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Left 4 Dead 2, The Outlast Trials, Dead by Daylight, Vampire Survivors, DEVOUR ve V Rising gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Sons Of The Forest 14.99 dolar 4.79 dolar %68
    Hollow Knight 5.99 dolar 2.99 dolar %50
    Dead by Daylight 14.99 dolar 5.99 dolar %60
    Hades 8.25 dolar 2.80 dollar %66
    Vampire Survivors 3.49 dolar 2.44 dolar %30
    Little Nightmares 12.99 dolar 3.24 dolar %75
    Left 4 Dead 2 5.79 dolar 1.15 dolar %80
    The Outlast Trials 18.99 dolar 5.69 dolar %70
    Escape the Backrooms 5.79 dolar 5.21 dolar %10
    DEVOUR 5.79 dolar 2.89 dolar %50
    Cronos: The New Dawn 44.99 dolar 38.24 dolar %15
    V Rising 17.99 dolar 8.99 dolar %50
    Control Ultimate Edition 18.99 dolar 1.89 dolar %90
    Hollow Knight 5.99 dolar 2.99 dolar %50
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerden firar ettim gitmek istemiyorum gerdek gecesi hikayeleri emekli maaşı saat kaçta yatar yüz puanlama hgs yanlış geçiş düzeltme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum