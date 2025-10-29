Steam "Çığlık Festivali" İndirimleri başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in her yıl düzenlediği ve merakla beklenen "Çığlık Festivali İndirimleri" resmen başladı. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam Sonbahar İndirimleri 3 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Cadılar Bayramı" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Steam'de "Çığlık Festivali" İndirimleri başladı

Steam'de Cadılar Bayramına özel başlayan fırsat kapsamında büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 3 Kasım'a sürecek indirim döneminde, Sons Of The Forest 14,99 dolar yerine 4,79 dolar, Hollow Knight 5.99 dolar yerine 2.99 dolar, Hades 8,25 dolar yerine 2,80 dolar, Cronos: The New Dawn ise 44.99 dolar yerine 38.24 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Left 4 Dead 2, The Outlast Trials, Dead by Daylight, Vampire Survivors, DEVOUR ve V Rising gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Sons Of The Forest 14.99 dolar 4.79 dolar %68 Hollow Knight 5.99 dolar 2.99 dolar %50 Dead by Daylight 14.99 dolar 5.99 dolar %60 Hades 8.25 dolar 2.80 dollar %66 Vampire Survivors 3.49 dolar 2.44 dolar %30 Little Nightmares 12.99 dolar 3.24 dolar %75 Left 4 Dead 2 5.79 dolar 1.15 dolar %80 The Outlast Trials 18.99 dolar 5.69 dolar %70 Escape the Backrooms 5.79 dolar 5.21 dolar %10 DEVOUR 5.79 dolar 2.89 dolar %50 Cronos: The New Dawn 44.99 dolar 38.24 dolar %15 V Rising 17.99 dolar 8.99 dolar %50 Control Ultimate Edition 18.99 dolar 1.89 dolar %90 Hollow Knight 5.99 dolar 2.99 dolar %50

