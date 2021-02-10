Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var

PC oyunculuğunun hatta oyun dünyasının en önemli platformlarından Steam, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Çin'de erişime açıldı. Çin'de erişime açıldı ancak tam olarak beklenildiği gibi olmadı elbette ya da beklenildiği gibi oldu da diyebiliriz.İlginizi Çekebilir Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı
Ayrıca Bkz. "Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı"
Sizlerin de bildiği gibi Çin'de bir şeylerin yasaklanma oranı bir hayli yüksek. Hatta çoğu uygulama daha gitmeden yasaklanıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Çin'de bir yenilik oldu ve yıllar sonra oyunculuğun en önemli platformlarından biri olan Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı. Ancak ne yazık ki diğer ülkelerde olduğu gibi değil biraz farklı bir şekilde.
Şu anda Counter-Strike ve DOTA 2 gibi oyunların bulunduğu toplamda 53 adet oyun Çin Steam'inde bulunuyor. Yani şöyle ki mağazadaki tüm oyunları tek bir sayfada görebiliyorsunuz. Bu kadar az oyunun olma sebebi de aslında yine yasaklar yüzünden.
PC Gamer'ın haberine göre Çin Steam'inde bir oyunun yayınlanabilmesi için yine devletten izin alınması gerekiyor. Bu da çoğu oyun için izin alamayacak anlamına geliyor. Aynı şekilde Steam'de şu anda oyuncu toplulukları da bulunmuyor. Yalnızca 53 oyun ve incelemeler açık durumda.
https://kotaku.com/chinas-steam-only-has-53-games-1846234725 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çin hükumeti muhtemelen bu oyunların Çin de satılması için oyun şirketlerinden ciddi paralar istiyor. Oyun şirketleri de bu paraları vermek istemiyor.
Adamların nüfusu çok fazla ve ciddi bir teknoloji alt yapıları var.
Fbi ya teröristlerin kullandığı apple marka telefonun şifresini vermeyen, gece gündüz güvenlik ile alakalı reklamlar yapan Apple bile icloud hesaplarını nasıl Çin hükumetinin sunucularına taşıdi gördük.
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