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    Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var

    Oyuncuların en çok kullandığı platformlardan Steam, Çin'de erişime açıldı ancak yalnızca 53 oyun bulunuyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Şubat 2021, 14:55 (1 hf.)
    2,4b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var
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    PC oyunculuğunun hatta oyun dünyasının en önemli platformlarından Steam, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Çin'de erişime açıldı. Çin'de erişime açıldı ancak tam olarak beklenildiği gibi olmadı elbette ya da beklenildiği gibi oldu da diyebiliriz.

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    Ayrıca Bkz. "Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı"

    Sizlerin de bildiği gibi Çin'de bir şeylerin yasaklanma oranı bir hayli yüksek. Hatta çoğu uygulama daha gitmeden yasaklanıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Çin'de bir yenilik oldu ve yıllar sonra oyunculuğun en önemli platformlarından biri olan Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı. Ancak ne yazık ki diğer ülkelerde olduğu gibi değil biraz farklı bir şekilde.

    Şu anda Counter-Strike ve DOTA 2 gibi oyunların bulunduğu toplamda 53 adet oyun Çin Steam'inde bulunuyor. Yani şöyle ki mağazadaki tüm oyunları tek bir sayfada görebiliyorsunuz. Bu kadar az oyunun olma sebebi de aslında yine yasaklar yüzünden.

    PC Gamer'ın haberine göre Çin Steam'inde bir oyunun yayınlanabilmesi için yine devletten izin alınması gerekiyor. Bu da çoğu oyun için izin alamayacak anlamına geliyor. Aynı şekilde Steam'de şu anda oyuncu toplulukları da bulunmuyor. Yalnızca 53 oyun ve incelemeler açık durumda.



    https://kotaku.com/chinas-steam-only-has-53-games-1846234725 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    napolyon94 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gazze hikaye, asıl açık hava hapishanesi Çin.
    Yanıtla +25
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    Vrataski (Alper Karakaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaşamak bu değil
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    madonos 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İktidar kontrolü kaybetmemek için her halta girmiş. Bildiğin Kuzey Kore'nin uluslar arası topluma açık hali.
    Yanıtla +17
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    El Prezidente (can ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    hay allah cs'de hile arşa çıkar şimdi.
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    sis651 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oo, tüm oyunlar tek sayfada. Aramakla zaman geçirmek yok, seç indir, oyna. Tüm bölümleri bitirince diğer oyuna geç. Hepsi bitince başa dön, nosstalji yap...
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    mcrew (kemal kemal) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu yasaklamalar politik nedenlerle değil de biraz daha ekonomik nedenler sebebiyle gibi geliyor bana. Sonuçta Çin pazarı büyük bir pazar. Bu pazarda bir şeyler sattığın zaman ciddi gelir etme ihtimalin var. Dünya nüfusunun yüzde yirmisini oluşturan bir ülke sonuçta.



    Çin hükumeti muhtemelen bu oyunların Çin de satılması için oyun şirketlerinden ciddi paralar istiyor. Oyun şirketleri de bu paraları vermek istemiyor.



    Adamların nüfusu çok fazla ve ciddi bir teknoloji alt yapıları var.



    Fbi ya teröristlerin kullandığı apple marka telefonun şifresini vermeyen, gece gündüz güvenlik ile alakalı reklamlar yapan Apple bile icloud hesaplarını nasıl Çin hükumetinin sunucularına taşıdi gördük.
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    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yok mu bir Cs:go da mevlana açmanız
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    E erkinakkas (erkin akkaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Total War oyunları ve marvel avengers indirime girse bana yeter
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    ARISLCK 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulen bunlar yarasa yemesin de kimler yesin
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    DeepBluee2 (Salih Sürücü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    😂
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    madonos 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İktidar kontrolü kaybetmemek için her halta girmiş. Bildiğin Kuzey Kore'nin uluslar arası topluma açık hali.
    Yanıtla +17
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten açık hava hapishanesi...
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    Vrataski (Alper Karakaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaşamak bu değil
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