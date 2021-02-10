Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var

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PC oyunculuğunun hatta oyun dünyasının en önemli platformlarından Steam, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Çin'de erişime açıldı. Çin'de erişime açıldı ancak tam olarak beklenildiği gibi olmadı elbette ya da beklenildiği gibi oldu da diyebiliriz.

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Sizlerin de bildiği gibi Çin'de bir şeylerin yasaklanma oranı bir hayli yüksek. Hatta çoğu uygulama daha gitmeden yasaklanıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Çin'de bir yenilik oldu ve yıllar sonra oyunculuğun en önemli platformlarından biri olan Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı. Ancak ne yazık ki diğer ülkelerde olduğu gibi değil biraz farklı bir şekilde.

Şu anda Counter-Strike ve DOTA 2 gibi oyunların bulunduğu toplamda 53 adet oyun Çin Steam'inde bulunuyor. Yani şöyle ki mağazadaki tüm oyunları tek bir sayfada görebiliyorsunuz. Bu kadar az oyunun olma sebebi de aslında yine yasaklar yüzünden.

PC Gamer'ın haberine göre Çin Steam'inde bir oyunun yayınlanabilmesi için yine devletten izin alınması gerekiyor. Bu da çoğu oyun için izin alamayacak anlamına geliyor. Aynı şekilde Steam'de şu anda oyuncu toplulukları da bulunmuyor. Yalnızca 53 oyun ve incelemeler açık durumda.

https://kotaku.com/chinas-steam-only-has-53-games-1846234725

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