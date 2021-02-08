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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı

    Son günlerde özellikle Türkiye'de bir hayli popüler olan sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    08 Şubat 2021, 23:00 (Güncellendi, 1 hf.)
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    9
    Mobil Uygulamalar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl hizmete açılan ancak özellikle Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda bazı ünlü isimlerin platforma girmesi ile birlikte popülerleşen Clubhouse uygulaması Çin'de yasaklandı.

    Ayrıca Bkz. "Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu

    Şu anda yalnızca iOS cihazlarda erişime açık olan ve yalnızca davetiye ile girilebilen Clubhouse uygulamasında insanlar sohbet odalarında spesifik konular hakkında sohbet ederek veya tartışarak fikir alışverişinde bulunabiliyordu. Özellikle başarılı ünlü isimlerin de uygulamayı kullanması ile birlikte uygulamayı kullanan insanların sayısı bir hayli arttı.

    Tüm dünyada olduğu gibi Çin'de de Clubhouse büyük ilgi görmüştü çünkü uygulama sesleri kayıt altına almadığı için Çin'de sansürlenen konular hakkında Çinli kullanıcılar konuşabiliyordu. Çin'deki Clubhouse kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği sohbet odaları arasında Uygurların durumlarının; demokrasinin avantajları ve dezavantajlarının; Çin'in Hong Kong'daki politikalarının ve diğer sansürlenen konuların tartışıldığı odalar bulunuyordu.

    Hatta Clubhouse Çin'de o kadar popülerleşen bir uygulama olmuştu ki Financial Times'ın haberine göre davetiyeler internette 77 dolara kadar satılıyormuş. 

    Çin'de Yasaklandı!

    Tüm bu olayların ardından da uygulama Çin'de yasaklandı. Şu an için Çin hükümetinden olay ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Çin'in kontrolündeki sosyal medya sitesi Weibo'da bugün 100.000'den fazla kişi uygulamanın yasaklandığına dair #ClubhouseYasaklandı etiketiyle paylaşım yapmıştı. Ancak kısa bir süre sonra bu etkiket de yasaklandı. 



    https://www.bbc.com/news/technology-55982137 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ARISLCK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne boktan bir ülke şu çin. Yasaklar kalabalık kalitesiz ürünler
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    khaos (sami lale) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin kendine ait olmayanı ya da bir şekilde kontrol edemediğini yasaklıyor. (Jack Ma olayı ortada) Şahsi fikrim Dünya'ın asıl baş belası ne Abd ne Rusya ne İngiltere'dir 21.yy ın vebası Çin ve türevleri olacaktır.
    Çin kendine ait olmayanı ya da bir şekilde kontrol edemediğini yasaklıyor. (Jack Ma olayı ortada) Şahsi fikrim Dünya'ın asıl baş belası ne Abd ne Rusya ne İngil...
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    Yanıtla +8
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    3 3erkay98 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Boş beleş insanların boş beleş uygulaması
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz daha kullanamadan adamlar yasakladı
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    TikTok un baska turlusu Cluhouse :)

    Kedi ulasamadigi cigere mindar dermis :) ... Eksik olmasin :)
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    khaos (sami lale) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin kendine ait olmayanı ya da bir şekilde kontrol edemediğini yasaklıyor. (Jack Ma olayı ortada) Şahsi fikrim Dünya'ın asıl baş belası ne Abd ne Rusya ne İngiltere'dir 21.yy ın vebası Çin ve türevleri olacaktır.
    Yanıtla +8
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sosyal medya gibi olmasa da(galiba tanımadığınız kişiler ile konusacağınız odalar yok), android de chord var. Arkadaşlarınızla sesli sohbet üzerine kurulmuş bi program.
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    mate11 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kendi uygulamalari tum dunyada yayinda sira kendi ulkesine gelince yasak
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    3 3erkay98 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Boş beleş insanların boş beleş uygulaması
    Yanıtla +5
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    ARISLCK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne boktan bir ülke şu çin. Yasaklar kalabalık kalitesiz ürünler
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    A aliceqper 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ARISLCK
    Asıl boktan olan tüm dünyanın bu ülke ile iş yapması... Hepsi demokrasi diye bir sürü nara atıyor ama bir yandan ucuz para için her şeyi çinde üretiyor... Yapma o zaman çin ile iş.
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    EEEEE şaşırttı mı ki? Çin diğer ABD'li sosyal medya devlerinede ya benimle de paylaş yoksa giremezsin diyordu aynısını burdada görüyoruz.
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