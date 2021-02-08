Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı

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Geçtiğimiz yıl hizmete açılan ancak özellikle Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda bazı ünlü isimlerin platforma girmesi ile birlikte popülerleşen Clubhouse uygulaması Çin'de yasaklandı.

Ayrıca Bkz. "Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu"

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Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu

Şu anda yalnızca iOS cihazlarda erişime açık olan ve yalnızca davetiye ile girilebilen Clubhouse uygulamasında insanlar sohbet odalarında spesifik konular hakkında sohbet ederek veya tartışarak fikir alışverişinde bulunabiliyordu. Özellikle başarılı ünlü isimlerin de uygulamayı kullanması ile birlikte uygulamayı kullanan insanların sayısı bir hayli arttı.

Tüm dünyada olduğu gibi Çin'de de Clubhouse büyük ilgi görmüştü çünkü uygulama sesleri kayıt altına almadığı için Çin'de sansürlenen konular hakkında Çinli kullanıcılar konuşabiliyordu. Çin'deki Clubhouse kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği sohbet odaları arasında Uygurların durumlarının; demokrasinin avantajları ve dezavantajlarının; Çin'in Hong Kong'daki politikalarının ve diğer sansürlenen konuların tartışıldığı odalar bulunuyordu.

Hatta Clubhouse Çin'de o kadar popülerleşen bir uygulama olmuştu ki Financial Times'ın haberine göre davetiyeler internette 77 dolara kadar satılıyormuş.

Çin'de Yasaklandı!

Tüm bu olayların ardından da uygulama Çin'de yasaklandı. Şu an için Çin hükümetinden olay ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Çin'in kontrolündeki sosyal medya sitesi Weibo'da bugün 100.000'den fazla kişi uygulamanın yasaklandığına dair #ClubhouseYasaklandı etiketiyle paylaşım yapmıştı. Ancak kısa bir süre sonra bu etkiket de yasaklandı.

https://www.bbc.com/news/technology-55982137

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