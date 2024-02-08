Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri Başladı

Her gün bir çıkartma hediye
İndirim boyunca hergün birer adet ücretsiz çıkartma dağıtılacak. Ay Yeni Yılı İndirimleri, 15 Şubat’a kadar devam edecek. Steam’in büyük indirimleri ise 14 Mart 2024 tarihinde Bahar İndirimleri ile başlayacak.
Steam Ay Yeni Yılı İndirimleri 2024’ün öne çıkan fırsatları
- My Time at Portia: $20.99 > $4.19 (%80 indirim)
- Mr. Pumpkin Adventure: $2.49 > $0.69 (%72 indirim)
- OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition: $12.49 > $6.24 (%50 indirim)
- 暖雪 Warm Snow: $6.39 > $4.47 (%30 indirim)
- Richman 11: $18.99 > $11.39 (%40 indirim)
- Candleman: The Complete Journey: $14.99 > $7.49 (%50 indirim)
- My Time at Sandrock: $27.99 > $22.39 (%20 indirim)
- ANNO: Mutationem: $24.99 > $13.74 (%45 indirim)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.