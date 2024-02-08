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    Anlık Bildirim

    Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri Başladı

    Steam'de Asyalı oyunlarda Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri başladı. İndirimler 15 Şubat'a kadar devam edecek.                                                         
    Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri Başladı Tam Boyutta Gör
    Steam, Çin’de yayın şekilde kutlanan Ay Yeni Yılı için indirimler başlattı. Anime oyunları ve Asyalı oyuncuların ilgisini çeken oyunlar indirime girdi. Genel oyuncu kitlesine hitap eden büyük yapımlarda herhangi bir indirim yok.

    Her gün bir çıkartma hediye

    İndirim boyunca hergün birer adet ücretsiz çıkartma dağıtılacak. Ay Yeni Yılı İndirimleri, 15 Şubat’a kadar devam edecek. Steam’in büyük indirimleri ise 14 Mart 2024 tarihinde Bahar İndirimleri ile başlayacak.

    Steam Ay Yeni Yılı İndirimleri 2024’ün öne çıkan fırsatları

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    vaillant kombi kendi kendine çalışıyor dişçiden hiv bulaşır mı giriş yaptığınız kart bilgileri başvuru için uygun değildir endemik yayınları zor mu faturası başkasının üzerine olan telefon

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