Tam Boyutta Gör Steam, Çin’de yayın şekilde kutlanan Ay Yeni Yılı için indirimler başlattı. Anime oyunları ve Asyalı oyuncuların ilgisini çeken oyunlar indirime girdi. Genel oyuncu kitlesine hitap eden büyük yapımlarda herhangi bir indirim yok.

Her gün bir çıkartma hediye

İndirim boyunca hergün birer adet ücretsiz çıkartma dağıtılacak. Ay Yeni Yılı İndirimleri, 15 Şubat’a kadar devam edecek. Steam’in büyük indirimleri ise 14 Mart 2024 tarihinde Bahar İndirimleri ile başlayacak.

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Steam Ay Yeni Yılı İndirimleri 2024’ün öne çıkan fırsatları

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Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri Başladı