Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games Store, her hafta olduğu gibi hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Bear and Breakfast olacak. Macera ve simülasyon temalı bu oyunda, yemek hizmeti ve eğlence sunan dinlendirici bir orman otelinin başına geçiyorsunuz. Ayrıca mobilyalardan armatürlerine kadar kişiselleştirme seçenekleri, görevler ve bir hikâye de içeriyor.

Bear and Breakfast, Epic Games Store'da 3 Ekim tarihinden 10 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan The Spirit and the Mouse'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

26 Eylül - 3 Ekim

3 Ekim - 10 Ekim

