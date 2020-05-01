Steam'de "Altın Hafta" indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

Tam Boyutta Gör

Steam'in merakla beklenen Altın Hafta kampanyası nihayet bugün itibarıyla start verdi. Son yılların popüler oyunları da dahil olmak üzere birçok yapımda önemli indirimler dikkat çekiyor.

2019'da GOTY ödülüne aday gösterilen Resident Evil 2, şu anda %50 indirimle 89,50 TL'ye satın alınabiliyor. Devil May Cry 5 de yine %50 indirimle aynı şekilde 89,50 TL'ye indirilmiş durumda. Ayrıca Dark Souls III, Monster: Hunter World, Yakuza Kiwami ve Tekken 7 gibi oyunlarda da dikkat çeken indirimler var.

Altın Hafta indirimleri bir hafta sürecek ve 6 Mayıs TSİ 20.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

Resident Evil 2 -- 89,50 TL

-- 89,50 TL Resident Evil 7 -- 44,50 TL

-- 44,50 TL Devil May Cry 5 -- 89,50 TL

-- 89,50 TL Tekken 7 -- 44,03 TL

-- 44,03 TL Dark Souls III -- 44,75 TL

-- 44,75 TL Dark Souls II Scholar of the First Sin -- 29,75 TL

-- 29,75 TL Final Fantasy XV Windows Edition -- 80,0 TL

-- 80,0 TL Metal Gear Solid V The Phantom Pain -- 16,50 TL

-- 16,50 TL Monster Hunter: World -- 91,74 TL

-- 91,74 TL Monter Hunter World: Iceborne -- 156,75 TL

-- 156,75 TL Yakuza 0 -- 20,40 TL

-- 20,40 TL Yakuza Kiwami -- 40,20 TL

-- 40,20 TL Dragon's Dogma: Dark Arisen -- 29,40 TL

-- 29,40 TL Code Vein -- 149,40 TL

-- 149,40 TL Ace Combat 7 Skies Unknown -- 65,67 TL

-- 65,67 TL Devil May Cry -- 15,00 TL

-- 15,00 TL Steins; Gate -- 20,00 TL

-- 20,00 TL Resident Evil Remaster HD -- 10,00 TL

-- 10,00 TL Ni No Kuni II: Revenant Kingdom -- 53,70 TL

-- 53,70 TL God Eater 3 -- 99,60 TL

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