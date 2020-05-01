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    Steam'de "Altın Hafta" indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

    Altın Hafta (Golden Week) indirimleri 6 Mayıs'ta sona erecek. Dikkat çeken bazı indirimleri aşağıda listeledik.
    2 hf.
    17,9b
    1
    26
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Steam'de
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    Steam'in merakla beklenen Altın Hafta kampanyası nihayet bugün itibarıyla start verdi. Son yılların popüler oyunları da dahil olmak üzere birçok yapımda önemli indirimler dikkat çekiyor.

    2019'da GOTY ödülüne aday gösterilen Resident Evil 2, şu anda %50 indirimle 89,50 TL'ye satın alınabiliyor. Devil May Cry 5 de yine %50 indirimle aynı şekilde 89,50 TL'ye indirilmiş durumda. Ayrıca Dark Souls III, Monster: Hunter World, Yakuza Kiwami ve Tekken 7 gibi oyunlarda da dikkat çeken indirimler var.

    Altın Hafta indirimleri bir hafta sürecek ve 6 Mayıs TSİ 20.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    • Resident Evil 2 -- 89,50 TL
    • Resident Evil 7 -- 44,50 TL
    • Devil May Cry 5 -- 89,50 TL
    • Tekken 7 -- 44,03 TL
    • Dark Souls III -- 44,75 TL
    • Dark Souls II Scholar of the First Sin -- 29,75 TL
    • Final Fantasy XV Windows Edition -- 80,0 TL
    • Metal Gear Solid V The Phantom Pain -- 16,50 TL
    • Monster Hunter: World -- 91,74 TL
    • Monter Hunter World: Iceborne -- 156,75 TL
    • Yakuza 0 -- 20,40 TL
    • Yakuza Kiwami -- 40,20 TL
    • Dragon's Dogma: Dark Arisen -- 29,40 TL
    • Code Vein -- 149,40 TL
    • Ace Combat 7 Skies Unknown -- 65,67 TL
    • Devil May Cry -- 15,00 TL
    • Steins; Gate -- 20,00 TL
    • Resident Evil Remaster HD -- 10,00 TL
    • Ni No Kuni II: Revenant Kingdom -- 53,70 TL
    • God Eater 3 -- 99,60 TL


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FlizGul 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Ben bu indirimlerden yararlanıcağımı düşünmüyorum çünkü güzrl oyun yok
    Yanıtla +31
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 2 hf.
    Kalsın kendileri oynasin
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    Paetzold (R S) 2 hf.
    Alınacak oyun bulamadım ben.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    MGS 5 Alınabilir
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    kaan0101 (Kaan Yıldırım) 1 hf.
    Bunların yüzde 60 i xbox gamepass te mevcut , Mgs 5 , Monster hunter world , Dmc5, Yakuzalar,Ace combat ,Tekken 7 ,FF15

    Kampanya dönemi aylık 7 tl ye oynanabiliyor :)
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    monacomen 2 hf.
    80, 100 lira indirimli ve ucuz mu oluyor? Bu oyunları henüz çalışmayan baba parası yiyen orta direk ailelerin çocukları oynamıyor herhalde bu fiyatlar ile. Oyun hala lüks bence. Bunları oynatacak platformu olan çocuk zaten zengindir ona da komaz o ayrı mesele.
    Yanıtla +1
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    koskoca_BK (barış keskin) 2 hf.
    Şöyle bi yorumlara bakıyorum da önüne gelen yorum yapmış olmak için yapmış resmen. Bu oyunlara kötü, çöp diyen birisi gerçekten oyundan kesinlikle anlamıyordur. Haberin başlığından örneklerle geleyim;

    Resident Evil 2 -- The Game Awards 2019 GotY en büyük adaylarından. 4 dalda adaylığı var
    Meta score: 89

    Resident Evil 7 -- 2017'de 3 dalda adaylığı var, birini de kazandı.
    Metascore: 83

    Devil May Cry 5 -- The Game Awards 2019 en iyi aksiyon ödülü sahibi.
    metascore: 89

    Tekken 7 -- 2017 Best fighting game adayı, aday olmasa da benim gönlümde en iyi dövüş oyunu zaten.
    metascore: 82

    Dark Souls III -- DS 3'e çöp diyecek adam direkt beni engellesin lütfen. Laf edilecek bir oyun değil.
    metascore: 89

    Dark Souls II Scholar of the First Sin -- Serinin en zayıfı olsa da oynamayan birinin oynaması gereken bir oyun.
    metascore: 91

    Final Fantasy XV Windows Edition - Benim için zayıf bi FF olsa da kendi başına güzel bi oyun
    Metascore: 85

    Metal Gear Solid V The Phantom Pain -- The Game Awards 2015 4 adaylık, 2 ödüll bir başyapıt.
    Metascore: 91

    Monster Hunter: World - The game Awards 2018 3 dalda aday, Best rpg kazananı.
    Metascore: 88

    Monter Hunter World: Iceborne -- 156,75 TL
    Metascore: 87

    Yakuza 0 -
    Metacritic: 86

    Yakuza Kiwami -
    Metascore:80

    Dragon's Dogma: Dark Arisen -
    Metacritic: 81


    Özetle, Gerçekten bomboş adamlar gelmiş burada başyapıt derecesindeki oyunlara bir neden bile sunmadan, eleştirmeden " çöp" diyebiliyor. Çöp olan oyunlar değil arkadaşlar, sizin bakış açınız çöp.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Askaparta 2 hf.
    Altınmış, kaç ayarsın.
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    tugares (murat özkn) 2 hf.
    "Garbage Week" deseler daha mantıklı bir isimlendirme olurdu. 🤪
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    PYROX (Ahmet Baştürk) 2 hf. yeni yorumcu
    Yakuza serisi ve phantom pain dışında ilgimi çeken oyun olmadı
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 2 hf.
    Ne kadar da nankör insan varmış!!
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    17928 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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