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    Steam'de 'Bandai Namco' oyunlarına büyük indirimler: Dark Souls, Tekken 7...

    Japon yayıncı Bandai Namco'nun oyunları Steam'de indirime girdi. Dark Souls serisi, Ace Combat 7, Tekken 7 gibi oyunlarda büyük indirimler var.
    3 sa.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'de 'Bandai Namco' oyunlarına büyük indirimler: Dark Souls, Tekken 7...
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    Banda Namco'nun sevilen oyunlarında şu anda Steam'de çok önemli indirimler var. Son dönemlerde çıkan popüler yapımlar da dahil olmak üzere birçok oyunda %85'e varan indirimler dikkat çekiyor. Kampanya 25 Haziran'da sona erecek.

    FromSoftware'in başarılı Souls serisinden Dark Souls 2: Scholar of the First Sin ve Dark Souls 3 sırasıyla 29 TL ve 44 TL gibi oldukça düşük fiyatlara gerilemiş durumda. Popüler dövüş oyunu Tekken 7 ise yine 29 TL'lik oldukça uygun bir fiyata sahip. Ayrıca Code Vein, Project Cars 2, Ni No Kuni serisi gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

    Kampanya sayfasına ve indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  Hala oynamadıysanız Dark Souls III'ü özellikle tavsiye ediyoruz. Son yılların en başarılı dövüş oyunlarından olan Tekken 7 de yine türe ilgi duyanlar için çok iyi bir seçenek.

    • Ace Combat 7: Skies Unknown -- 65,67 TL
    • Dark Souls II: Scholar of the First Sin -- 29,75 TL
    • Dark Souls III -- 44,75 TL
    • Code Vein -- 149,40 TL
    • Project Cars 2 -- 29,85 TL
    • Tekken 7 -- 29,75 TL
    • Soul Calibur VI -- 49,75 TL
    • Dragon Ball FighterZ -- 44,75 TL
    • Ni no Kuni II: Revenant Kingdom -- 53,70 TL
    • The Dark Pictures Anthology: Man of Medan -- 74,50 TL
    • GOD EATER 3 -- 99,60 TL
    • Little Nightmares Complete Edition -- 12,25 TL
    • PAC-MAN 256 -- 6,00 TL
    • One Piece Pirate Warriors 4 -- 186,75 TL
    • Dragon Ball Z: Kakarot -- 179,40 TL


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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnimeLover2000 57 dk. yeni yorumcu
    dark souls remastered yok.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 3 sa.
    Little Nightmare almaya değer mi ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    monacomen 1 sa. Deswaaa
    Kesinlikle almaya değer. Bazı kazık oynanışlar kaybedince çok geriye atmalar olsa da grafik ve hikaye oynanası. Fiyat harika.
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