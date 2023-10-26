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    Dolara geçmeden: Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı

    Steam'de Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. TL'den dolara geçiş öncesinde birçok AAA yapımda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. İşte indirime giren tüm oyunlar...
    Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı! İşte öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Valve’in dijital oyun platformu Steam, son dönemde oldukça hareketli. Öyle ki dolar kurundaki dengesizlik nedeniyle 20 Kasım'dan itibaren Türk Lirası ile satışların duracağını öğrendik. Bu haberin şok etkisi devam ederken, Steam'de Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. İşte dolar sistemine geçmeden önce Steam'de indirime giren oyunlar...

    Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı

    Steam Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi daha çok gerilim, korku barındıran oyunlar indirime girmiş durumda. Bu bağlamda 2 Kasım'a kadar devam edecek indirimler kapsamında, Dead Rising 3, 600 TL yerine 180TL, Devil May Cry 5 601 TL yerine 201,75TL ve Resident Evil 2 807 TL yerine 201,75TL'den satın alınabiliyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Diablo IV, Mortal Combat 11, Hunt: Showdown, Don't Starve Together, The Forest ve Little Nightmares I & II gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu indirimlerin Steam’de Türk lirası üzerinden yapılacak son fırsat olacağını hatırlatalım. İşte Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında öne çıkan oyunlar...

    Steam Cadılar Bayramı indirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Last of Us™ Part I 1.099,00TL 879,20TL -%20
    Diablo® IV 1.729,00TL 1.296,75TL -%25
    Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition Bundle 1.329,00TL 132,90TL -%90
    Resident Evil Village 807,00TL 322,80TL -%60
    Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 1.614,00TL 597,18TL -%63
    Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle 165,00TL 74,23TL -%55
    Fallout Franchise Bundle 2.226,00TL 570,16TL -%74
    Dead by Daylight 169,00TL 67,60TL -%60
    Devil May Cry 5 601,00TL 198,33TL -%67
    Resident Evil 2 807,00TL 201,75TL -%75
    Little Nightmares I & II 955,00TL 592,00TL -%38
    Dead Rising 3 600,00TL 180,00TL -%70
    Dead Rising 3 HALLOWEEN PACK 2.405,97TL 401,22TL -%83
    Don't Starve Together 149,00TL 50,66TL -%66
    Killing Floor 2 Ultimate Edition 126,00TL 36,22TL -%71
    Call of Cthulhu 380,00TL 95,00TL -%75
    The Forest 32,00TL 8,00TL -%75
    Sons Of The Forest 280,00TL 224,00TL -%20
    The Walking Dead – Ultimate Steam Bundle 260,00TL 114,06TL -%55
    Vampyr 750,00TL 150,00TL -%80
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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