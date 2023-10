Dolara geçmeden: Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Valve’in dijital oyun platformu Steam, son dönemde oldukça hareketli. Öyle ki dolar kurundaki dengesizlik nedeniyle 20 Kasım'dan itibaren Türk Lirası ile satışların duracağını öğrendik. Bu haberin şok etkisi devam ederken, Steam'de Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. İşte dolar sistemine geçmeden önce Steam'de indirime giren oyunlar...

Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı

Steam Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi daha çok gerilim, korku barındıran oyunlar indirime girmiş durumda. Bu bağlamda 2 Kasım'a kadar devam edecek indirimler kapsamında, Dead Rising 3, 600 TL yerine 180TL, Devil May Cry 5 601 TL yerine 201,75TL ve Resident Evil 2 807 TL yerine 201,75TL'den satın alınabiliyor.

Steam mağazasında USD dönemi 2 gün önce eklendi

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Diablo IV, Mortal Combat 11, Hunt: Showdown, Don't Starve Together, The Forest ve Little Nightmares I & II gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu indirimlerin Steam’de Türk lirası üzerinden yapılacak son fırsat olacağını hatırlatalım. İşte Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında öne çıkan oyunlar...

