Dolara geçmeden: Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı

Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı
Steam Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi daha çok gerilim, korku barındıran oyunlar indirime girmiş durumda. Bu bağlamda 2 Kasım'a kadar devam edecek indirimler kapsamında, Dead Rising 3, 600 TL yerine 180TL, Devil May Cry 5 601 TL yerine 201,75TL ve Resident Evil 2 807 TL yerine 201,75TL'den satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Diablo IV, Mortal Combat 11, Hunt: Showdown, Don't Starve Together, The Forest ve Little Nightmares I & II gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu indirimlerin Steam’de Türk lirası üzerinden yapılacak son fırsat olacağını hatırlatalım. İşte Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında öne çıkan oyunlar...
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Last of Us™ Part I
|1.099,00TL
|879,20TL
|-%20
|Diablo® IV
|1.729,00TL
|1.296,75TL
|-%25
|Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition Bundle
|1.329,00TL
|132,90TL
|-%90
|Resident Evil Village
|807,00TL
|322,80TL
|-%60
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|1.614,00TL
|597,18TL
|-%63
|Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle
|165,00TL
|74,23TL
|-%55
|Fallout Franchise Bundle
|2.226,00TL
|570,16TL
|-%74
|Dead by Daylight
|169,00TL
|67,60TL
|-%60
|Devil May Cry 5
|601,00TL
|198,33TL
|-%67
|Resident Evil 2
|807,00TL
|201,75TL
|-%75
|Little Nightmares I & II
|955,00TL
|592,00TL
|-%38
|Dead Rising 3
|600,00TL
|180,00TL
|-%70
|Dead Rising 3 HALLOWEEN PACK
|2.405,97TL
|401,22TL
|-%83
|Don't Starve Together
|149,00TL
|50,66TL
|-%66
|Killing Floor 2 Ultimate Edition
|126,00TL
|36,22TL
|-%71
|Call of Cthulhu
|380,00TL
|95,00TL
|-%75
|The Forest
|32,00TL
|8,00TL
|-%75
|Sons Of The Forest
|280,00TL
|224,00TL
|-%20
|The Walking Dead – Ultimate Steam Bundle
|260,00TL
|114,06TL
|-%55
|Vampyr
|750,00TL
|150,00TL
|-%80
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