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    Steam'de Capcom oyunlarına büyük indirimler

    Steam'de Capcom oyunların %80'e varan indirimler geldi. Resident Evil, Devil May Cry ve Monster Hunter gibi serilerde önemli kampanyalar dikkat çekiyor.
    14 Nisan 2021, 12:30 (4 sa.)
    778
    15
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'de Capcom oyunlarına büyük indirimler
    Tam Boyutta Gör

    Steam'de Capcom oyunları şu anda %80'e varan fırsatlarla satın alınabiliyor. Japon stüdyonun sevilen tüm serileri kampanyaya dahil olmuş durumda. İndirimler 20 Nisan'a kadar devam edecek.

    Resident Evil serisinin tüm oyunlarında şu anda önemli indirimler var. Capcom önümüzdeki ay Resident Evil 8'i piyasaya sürecek. Bunun öncesinde hala oynamadığınız oyunlar varsa bu haftanın indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Devil May Cry 5 ve Monster Hunter gibi oyunlarda da önemli kampanyalar dikkat çekiyor.

    Steam'in Capcom kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken indirimleri aşağıda listeledik.

    • Resident Evil 2 Remake -- 71,60 TL
    • Resident Evil 3 Remake -- 85,47 TL
    • Resident Evil 7 -- 29,37 TL
    • Resident Evil Remake -- 10,00 TL
    • Street Fighter V -- 23,99 TL
    • Devil May Cry 5 -- 91,20 TL
    • Devil May Cry 4 Special Edition -- 20,00 TL
    • Monster Hunter World: Iceborne Master Edition -- 165,28 TL
    • Dragon's Dogma Dark Arisen -- 29,40 TL


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