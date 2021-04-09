Steam'de Dark Souls serisi indirime girdi: Son tarih 12 Nisan

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Geliştiriciliğini FromSoftware'in yaptığı oyun serisi Dark Souls'un neredeyse tüm oyunları ve DLC'leri şu anda Steam'de indirime girmiş durumda.

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2010'lu yılların hatta tüm zamanların en önemli oyun serilerinden biri olan Dark Souls, oyun dünyasına getirdiği yenilik ile soulslike türünü başlatmıştı ve oyun dünyasında büyük bir kesim için çok önemli bir yere sahip olmuştu. Şimdi bu seri Steam'de indirimde.

Eğer daha önce oynamadıysanız veya PC'de sahip olmayıp tekrar oynamak istiyorsanız güzel bir fırsat diyebiliriz. İndirimlerin son tarihi 12 Nisan. Tüm indirimlerin bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Neredeyse tüm Dark Souls oyunları ve DLC'leri indirime girmiş durumda. İndirimler ise %50 ve %75 arasında değişiyor.

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