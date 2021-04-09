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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'de Dark Souls serisi indirime girdi: Son tarih 12 Nisan

    Oyun dünyasının en önemli serilerinden birisi olan Dark Souls serisi Steam'de indirime girmiş durumda. Eğer seriyi oynamadıysanız güzel bir fırsat.
    09 Nisan 2021, 23:59 (4 gün)
    4,3b
    2
    8
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Steam'de Dark Souls serisi indirime girdi: Son tarih 12 Nisan
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    Geliştiriciliğini FromSoftware'in yaptığı oyun serisi Dark Souls'un neredeyse tüm oyunları ve DLC'leri şu anda Steam'de indirime girmiş durumda.

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    Ayrıca Bkz. "Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar"

    2010'lu yılların hatta tüm zamanların en önemli oyun serilerinden biri olan Dark Souls, oyun dünyasına getirdiği yenilik ile soulslike türünü başlatmıştı ve oyun dünyasında büyük bir kesim için çok önemli bir yere sahip olmuştu. Şimdi bu seri Steam'de indirimde.

    Eğer daha önce oynamadıysanız veya PC'de sahip olmayıp tekrar oynamak istiyorsanız güzel bir fırsat diyebiliriz. İndirimlerin son tarihi 12 Nisan. Tüm indirimlerin bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Neredeyse tüm Dark Souls oyunları ve DLC'leri indirime girmiş durumda. İndirimler ise %50 ve %75 arasında değişiyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    JaReD22 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Remastered yine indirime girmemiş
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    from softwave 3 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunun kendisinu gectim istenilen indirime girmesi bile souls like kıvamında
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çıldırmak garanti 😃
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    A AlcaMas 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu firmanın remastered ile alıp veremediği ne lan
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    N NuCLeeR_ (Samet Gülhisar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ds 2 hariç hepsini (ds1,3,bloodborne,sekiro) platinlemiş olan ben...
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bütün oyunlarda büyük indirimler yaşanıyor, bunun nedeni çok yakında bulut oyun sistemi ile oyunlar dahil her şeyi aylık bir para ile oynama yönteminin gelmek üzere olduğu. Şu hali ile artık oyuncuların bilgisayar toplama, bunları HDD içine indirmek ve HDD içinde yedekleme kapasiteleri doldu ve de taşıyor.
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    JaReD22 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Remastered yine indirime girmemiş
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 4 gün ( Mesaj Silindi ) JaReD22
    Bu oyunu indirime sokmaya niyetleri yok sanırım. Bende PS3'te var ama bunu da almak istiyorum bir şekilde indirim yapmalarını bekliyorum.
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    CherrySonn bunu beğendi.
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