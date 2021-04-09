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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar

    Xbox Game Studios tarafından geliştirilen oyunlar Steam'de indirime girdi. İndirim oranı %75'e kadar çıkıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    09 Nisan 2021, 10:47 (5 gün)
    13,6b
    1
    44
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    17

    Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar
    Tam Boyutta Gör

    Dijital oyun platformu olan Steam'de yeni bir özel indirim başladı. Xbox Game Studios tarafından geliştiren oyunlar şu anda Steam'de indirimde.

    Ayrıca Bkz. "Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi"

    Xbox Game Studios oyunlarının neredeyse tamamının indirime girdiğini söyleyebiliriz. Ancak hatırlatmakta fayda var. Bu oyunların neredeyse hepsi Xbox Game Pass'te bulunuyor. Yine de Steam'den satın almak isterseniz, indirimlerin son tarihi 12 Nisan 2021. İndirimlerin tamamını burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan Oyunlar



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    RAIZEN 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Forza alınır.
    Yanıtla +34
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) yunusozbekx1
    Epic, bedava veriyor.
    Steam,Xbox indirim yapıyor.
    Sony, bakıyor. :)
    Yanıtla +23
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    HALOOOOOOOO <3
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Alim (Alim ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Forza ultimate ve hellblade yi aldım
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    VEGETTO (Ersin ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Forza güzel fakat kronik problemleri var. Steamda olumsuz yorumlara bakın. Oyundan atma donma ani fps düşüşleri..
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    ddnet (Muhammet Babayarov) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sea of Thieves ve HALO multiplayerleriyle gözü kapalı alınır. Forza'yı ise anlatmaya gerek yok.

    Bu arada; uzay-bilimkurgu-din vb meraklarınız varsa HALO sırf hikayesi yüzünden bile alınır.
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    SoreenBeatz (Yusuf Özçelik) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Forza Horizon 4'ün genel olarak Direksiyon setleri ile bir uyumsuzluğu mu var yoksa ben mi bir türlü ayar tutturamıyorum ? G29 kullanıyorum fakat, istediğim kıvama bir türlü getiremedim. Galiba bu oyun sadece Klavye ile oynanıyor.
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    BlackLead 2 gün ( Mesaj Silindi ) SoreenBeatz
    Zor hocam bu oyunu direksiyon setiyle oynamak. Adamı yoruyor. Bende de logitech force gt var ama sarmadı beni. Xbox koluyla oynuyorum en zevkli öyle oluyor.
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    S SoLaLa 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dying light da bir indirime girse keşke
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    AdRenaLime 4 gün ( Mesaj Silindi )
    forzanın nesini seviyonuz anlamıyorum. oyunda heyecan meyecan yok. hikaye yok müzik yok. ingiliz kırsalında bom boş sürüyorsun.
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    D die4never2 (A. Yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi ) AdRenaLime
    34 yaşındayım midtown madness, crazy taxi ilk nfs ler vs tüm araba yarışların oynamışımdır ve şahsi olarak forza bugüne kadar oynadığım en iyi araba yarışı oyunu (simülasyon ile aram yok.). Gerçekten merak ettim forza yerine hangi oyunu tercih edersin?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    TheCapedCrusader 5 gün ( Mesaj Silindi )
    gears forza ve sea of thieves oynamayan varsa öneriyorum
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    C CheffromMars 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Age of Mytohology seven varsa kaçırmasın, ek paket ile beraber 13.75, normalde 55 lira.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    renega (Ömer C. IŞIK) 4 gün ( Mesaj Silindi ) CheffromMars
    ilerde ona remake gelir onu alırım
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    Halilowich (H Y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Halo kaçırmayın
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dying light indirime ne zaman girer acaba
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    13573 kez okundu.
    23 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox game studios, steam ve
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