Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar

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Dijital oyun platformu olan Steam'de yeni bir özel indirim başladı. Xbox Game Studios tarafından geliştiren oyunlar şu anda Steam'de indirimde.

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Xbox Game Studios oyunlarının neredeyse tamamının indirime girdiğini söyleyebiliriz. Ancak hatırlatmakta fayda var. Bu oyunların neredeyse hepsi Xbox Game Pass'te bulunuyor. Yine de Steam'den satın almak isterseniz, indirimlerin son tarihi 12 Nisan 2021. İndirimlerin tamamını burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkan Oyunlar

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